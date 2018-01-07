每天12分钟避免腰背疼

长期伏案工作、保持同一个姿势、低头玩手机……现代办公环境让很多白领的颈椎、腰椎不堪重负。美国得克萨斯州脊骨神经医学教练大卫 罗斯巴特根据多年经验，总结出一套简单的练习，只要12分钟，就能强化脊背，避免腰背疼痛。

2分钟。早晨起床后，站在镜子前，检查自己的耳朵、肩膀、髋关节、膝盖、足踝有没有成一条线，调整好后，用心感觉一下这时身体的感受。

1分钟。进入办公室后，坐下时，确认你的脚有没有平放在地上，眼睛跟电脑屏幕的水平线差不多（或视线稍微往下一点），如果椅子或桌面过高，建议放个小板凳在桌下，让脚可以平放在上面。

3分钟。一天6次，一次花30秒确认自己的坐姿，如果肩膀整个耸起，要有意识地放松，让肩膀自然垂下；当肩膀过度紧缩且弯曲时，要稍微挺胸，自然呼吸。

5分钟。工作中，建议每60分钟起身动一动，然后贴墙站立（保证耳朵、肩膀、髋关节、膝盖、足踝成一条线），一天至少做5次。

1分钟。夜晚准备入睡时，花1分钟确认睡姿。避免俯卧，以免让肠胃不舒服，可侧卧，如果这个姿势让你不舒服，可拿个小枕头垫在膝盖下边，可让脊椎更放松。▲（生命时报特约记者 张晓夕）