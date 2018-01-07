四季不离茶 受益一辈子

现已77岁的蔡炳勤教授，行医生涯五十余载，在中医学术上治学严谨，闲暇之余追求“游乎空虚之境，顺乎自然之理”，强调顺其自然来养生，喜听音乐，擅长书法，爱好饮茶。

说到饮茶，蔡教授的“茶龄”已有七十余载。目前依旧耳聪目明、身康体健，而且始终工作在临床和教学的一线，其中不得不说的秘诀就在这个“茶”字上面。

《生命时报》：请问蔡老您是如何与茶结缘的？有哪些饮茶的趣闻轶事和心得可以和我们的读者分享？

蔡炳勤：很小的时候，有一年春节，在一顿饱餐之后，我的父亲递给我一杯茶。初尝茶味，印象中是入口既苦又涩，似乎不怎么好喝。不过没想到待了一会儿，嘴里竟然有丝丝甜味，也就是我们所说的“回甘”。整个口腔里感觉很舒服、很清爽，肚子也不那么胀了。其实，这就是茶水解油腻的效果。后来，每当吃得比较油腻时，我就会用茶水来解腻。自然而然地，我就爱上了喝茶，饮茶的习惯再没有间断过。就像茶圣陆羽所言，达到了“宁可终生不喝酒，不可三餐无茶饮”的境地。

接下来我想讲一下“茶醉”。我七岁那一年，有一次和家人一起到汕头市去玩。那时由于交通不发达，回来时错过了发车时间，没有赶上回家的车子，结果步行四个多小时才到家。拖着一身疲惫，倒头就睡了，一直睡到第二天上午十点多钟才醒来。起床后感觉口干舌燥，捧起茶壶就是一通豪饮，没想到一会儿工夫，胃就难受起来，同时还头晕、心慌。后来才知道，这个现象叫做“茶醉”，是由于空腹大量饮茶，尤其是喝浓茶引起的。从那以后，我再也不空腹饮茶了。

其次，我要讲一下茶垢的问题。老茶壶内壁上经年累月聚积而成的厚厚一层茶垢，在茶文化中被誉为“茶山”。传统观念认为，正是这看上去并不雅观的棕褐色茶垢，才是泡出有滋味的茶的秘诀，因此家人都不让把茶壶和茶杯上的茶垢清洗掉。我就在想，茶垢真有这样的好处？对人体健康无害吗？后来我专门研究了一下，发现事实并非如此。

茶垢也叫茶渍，是茶中的化学成分接触空气后，经过氧化作用，残留于杯壁上的沉淀物。其中含有汞、铅等重金属，长期摄入会在体内积蓄，增加神经系统功能紊乱的风险，还会对人体的消化吸收功能造成一定阻碍，另外，长时间没有清洗茶垢的茶具在潮湿环境中有可能滋生霉菌。我把这个原理告诉家人，大家这才明白不洗茶垢确有害处，从此开始注意每次喝完茶都会彻底清洁茶具。

《生命时报》：您生于享有“海滨邹鲁”之誉的澄海，深受潮汕文化熏陶。潮州功夫茶全国闻名，不过，以滚烫热饮和浓茶为特点的功夫茶在如今却饱受质疑，您觉得工夫茶能不能喝？该怎么喝？

蔡炳勤：首先我们要知道茶的性质。唐代《本草拾遗》记载，茶味苦性寒。工夫茶有一套复杂的冲泡程序，其中“热壶、暖杯、冲罐、刮沫，高斟低潵”等多个步骤都是以热制胜。其实，这一系列动作，目的都是尽可能地去除茶的寒凉之性。不过，烫饮的确对口腔和消化道黏膜有伤害，甚至可能诱发口腔、咽喉的癌症。所以，现在的工夫茶品饮增加了“滤过”和“闻香”的步骤，起到延长茶水降温时间的作用，避免饮用烫口的茶水。

《生命时报》：一年四季都喝茶，不同季节是否有不同的喝茶讲究？什么季节适合喝什么样的茶呢？

蔡炳勤：中医认为，天人相应，饮茶也要与季节相应。春天，万物升发，主张饮用绿茶，尤以谷雨前的茶最好，如“雨前龙井”、“明前龙井”、碧螺春等。正如胡峤诗云：“玉髓晨烹谷雨前，春茶此品最新鲜”。绿茶娇嫩，不耐高温，泡茶水温以90℃为宜。饮茶之时佐以少许潮汕橄榄、绿豆糕、花生饼等小食，坐看春花烂漫，静享书香自然，实为人生乐事。

俗语说，“炎夏何以止渴，唯有热茶。”夏天炎热，人体水分丢失较多，大量饮用绿茶会偏凉伤胃，此时饮用半发酵的乌龙茶最好，如铁观音、单枞等。我喝铁观音五十余年了，此茶独具“观音韵”，冲泡后有天然的兰花香，滋味纯浓，香气馥郁持久，好的铁观音“七泡仍有余香”。夏季饮茶还可配合少许甘凉滋阴的水果，如西瓜被中医誉为天然白虎汤，可以清解暑热，香蕉既可生津又可导滞通便。

经过炎夏的消耗，秋天人体易感疲惫，情绪多抑郁不舒，此季饮茶应以花茶为主，常见的有茉莉花、玉兰花、玫瑰花、桂花、菊花、金银花等。花茶主要以绿茶、红茶或者乌龙茶作为茶坯，配以芳香的鲜花为原料窨制而成。不同的花茶药用价值也不同：茉莉花可以清热润燥，健脾安神，岭南秋天多燥，暑热未尽，饮用茉莉花可芳香化湿解暑；玫瑰花茶养肝胆、健四肢、通血脉，更年期妇女、工作压力大的白领，多饮玫瑰花茶可疏肝解郁、清心宁神；金银花茶清热解毒、提神解渴，是预防流感的佳品。

冬天，万物收藏，人体阳气渐弱，此时养生应御寒保暖、甘温养阳，宜选红茶。红茶味甘微温，善蓄阳气，生热暖腹，还可祛油腻、开胃助消化。常见的有安徽祁门红茶，八月份采收的品质为最佳，锋苗秀丽，色泽乌润，内质清芳并带有蜜糖香味，上品茶更蕴含兰花香，号称“祁门香”，汤色红艳明亮，滋味甘鲜醇厚。另外，冬天容易上火口干，饮用铁观音等半发酵的乌龙茶，或者普洱等后发酵的黑茶，可润喉生津、健脾消滞。普洱茶汤清澈明亮透底，茶气清爽回甘，入口醇滑，随着存放时间的不同自然发出荷香、樟香、兰香等不同香气。正如宋·王禹所说：“香於九畹芳兰气，圆如三秋皓月轮”。对于爱美的女性，若冬天喜甜食，配合饮用普洱，还能减肥。

《生命时报》：说完了不同季节如何喝茶，那么对于不同人群，喝茶又有哪些讲究？

蔡炳勤：我建议老年人多喝绿茶。未经高温烘焙炒制的绿茶，最大限度地保留了茶本身的抗氧化作用，对人体十分有益。但不要空腹饮茶，也不要在睡前喝，因为绿茶的茶碱含量较高，对神经的兴奋作用较明显，易刺激人体消化系统，影响睡眠。

绿茶搭配其他药材一同冲泡，还可以收到一定的治疗效果。例如气短乏力、容易出汗的老年人，可以搭配参片补气固表；阴虚口干的老年人可以搭配麦冬，滋阴润燥；血脂偏高的可以再加上少许三七叶。

其次，老年人还适合喝黑茶，不仅有助消化，还能起到助眠的效果。是为数不多的可以晚上喝的茶。

此外，少女和孕妇都要避免喝浓茶，哺乳期妇女最好不要喝茶，更年期女性可以喝一些芳香的花茶，如玫瑰花茶、菊花茶等。

《生命时报》：您个人有哪些喝茶的偏好？

蔡炳勤：我是各种茶都喝。其实，选择喝什么茶，要根据自身的体质特点。比如我是属于热性体质，喝了人参茶就会出现上火的症状。所以并不是说某个茶名贵就一定好，重要的是结合自身体质，因人而异。不管什么茶，喝了之后让人感觉很舒服，就是适合的。▲（生命时报特约记者刘明、本报记者赵瑞）