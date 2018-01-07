北大渐冻症女博士娄滔离世

2017年10月，北大渐冻症女博士娄滔的遗嘱在网上热传，她在其中表示希望离开后能够捐献器官以供医学研究。社会各界纷纷关注，北京大学的校友们也为了娄滔，一直进行着爱心接力。2018年1月4日，娄滔离世，因为器官不符合捐赠标准，她曾经的心愿未能达成。

北大女博士患上渐冻症

2016年1月，来自湖北恩施的女孩娄滔被检诊断患有运动神经元病。这个病，就是俗称的渐冻症，属于神经系统疾病，疾病逐渐侵蚀肌肉，患者最终会丧失自主活动能力与对身体的控制力。

时年28岁的娄滔，是北京大学历史系2015级的博士生，攻读古埃及史专业。彼时她刚刚以笔试、面试双料第一的成绩考入历史系，美好的生活才刚刚开始，意外却突然而至。查出患病后，对娄滔与家人都是个巨大打击，但娄滔始终以坚强的意志勇敢面对病魔。2017年，长期与病魔抗争的娄滔，秉持着生命在乎质量而非长度的原则，以口述的形式留下了遗嘱，她希望捐赠人体器官。“我走之后，头部可留给医学做研究。希望医学能够早日攻克这个难题，让那些因为渐冻症而饱受折磨的人，早日摆脱痛苦”。

校友接力献计献策

这份遗嘱经过媒体的传播，使得娄滔和她的病情开始牵动无数同胞的心。北京大学湖北校友会的成员们，作为娄滔的同乡与校友，也自发地组织起来，为娄滔送去温暖，为她的病情献计献策。两岸三地的校友们，也都在为娄滔的病情送出自己的关怀。去年12月1日，娄滔的父亲在微信上联系北大湖北校友会的会长刘萌，说自己看到一个关于美国南加州教授已经攻克渐冻症的消息，希望刘萌帮忙联系。“我立刻联络校友们帮忙，当夜就收到反馈，香港与美国的两位校友可以帮忙联系上。”

可惜，当面找到这位美国教授后，对方表示，他的研究还在初期，尚不能用于临床治疗。“教授说，如娄滔的病情可以稳定住，那他的研究突破就可能是明天或者明年。可惜娄滔没能等到那天”。台湾的一位校友也专门给刘萌打来电话，告诉他自己有过护理渐冻症患者两年的经验，可以与娄滔的家人分享。校友会也立刻把消息进行了转达。“我们通过校友会渠道寻求帮助后，每天都能收到最少几十通电话，大家纷纷献计献策。一度这已经是我们校友会日常的主要工作”。遗憾的是，所献方案多为偏方，并没有真正缓解娄滔的病情。

去年10月16日，刘萌代表校友会去武汉汉阳医院看望娄滔时，给她带去了一束鲜花。后来，娄滔的父亲告诉他，这束花一直摆在娄滔的床头，“娄爸爸说女儿每天看着这束花，也能获得一些精神的支持与力量”。（上右图）

斯人已去 榜样永在

1月5日下午，刘萌突然收到了娄滔父亲的微信，告知她娄滔已于1月4日离世，并感谢校友会一路来对自己一家的帮助。并称自己“心如刀割、接电话的力气都没了”。

因为器官不符合捐赠条件，娄滔曾经的心愿未能达成，但她曾在遗嘱中言明，希望自己离世之后，除器官捐赠外的剩余肉体，火化后撒进长江。“不要修坟头、占用任何地皮，不要给这个社会带来任何负担”。并且，刘萌告诉记者，娄滔的家人会秉持她生前的意愿，不举办任何丧葬仪式，不收取任何慰问金。“她说过，希望静悄悄地离开，不留下痕迹，就像从没来过那样”。

斯人已去，但却永远活在牵挂她的人心里。2月4日，是娄滔离世一个月的日子，也是北大湖北校友会原定举办年会的日子，刘萌表示他们希望能够请娄滔的父亲一起参与。“我们计划在开始时为娄滔举办一个追思活动，也会在年会现场，为她留一把椅子”，因为“是娄滔让我们知道，精神的高度与年龄无关。她用自己做榜样，告诉我们，人类的美好永远是在进化的”。

同时，刘萌介绍，他们希望在今年5月4日，北大120周年校庆时，共同集资，给娄滔在北大未名湖畔捐赠一把椅子，并把娄滔的姓名刻在背后。“希望她永远不离开燕园”。

北京晨报热线新闻记者 曹雁南 线索：辰先生