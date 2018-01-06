早餐吃鸡蛋六大益处：保护视力有助减肥

在营养学界，鸡蛋一直有“全营养食品”的美称，除维生素C含量稍少外，鸡蛋几乎富含人体需要的所有营养物质，美国《男性健康》杂志甚至为鸡蛋戴上了“世界上最营养早餐”的殊荣。但有些人对鸡蛋心有疑虑，怕每天吃升高血脂。殊不知，早餐吃个鸡蛋，可是有诸多好处：

补充优质蛋白质：蛋白质是一切生命的物质基础，与粥和面包等食物相比，鸡蛋中蛋白质的氨基酸构成更好，其必需氨基酸组成与人体基本相似，生物学价值也是所有食品中的佼佼者。另外，鸡蛋中蛋白质的吸收利用率也比粥和面包等食物高。

增加饱腹感：鸡蛋不仅能为机体提供充足的蛋白质，还可延缓胃的排空速度，延长餐后的饱腹感。研究表明，吃含有鸡蛋的早餐，能使人饱腹感增加，同时，鸡蛋中的蛋白质和脂肪能提供持续平稳的能量，让肚子饱的时间更长。

有助减肥：早餐吃鸡蛋，能降低午餐以及一整天的热量摄入，起到控制体重的作用。有研究显示，与早餐以碳水化合物为主的人相比，早餐吃鸡蛋的人体重多减了56%，并且他们的精力也更充沛。

提高记忆力：鸡蛋蛋黄中含有丰富的卵磷脂、固醇类以及钙、磷、铁、维生素A、维生素D及B族维生素。鸡蛋中丰富的胆碱是合成大脑神经递质——乙酰胆碱的必要物质，同时也是细胞膜的重要成分，有助于提高记忆力，使注意力更集中。因此，对于用脑多的上班族和学生来说，早餐吃一个鸡蛋非常有必要。

提高警觉性：鸡蛋中富含酪氨酸，它对提高人的警觉性具有重要作用，从而让人更迅速地做出反应。因此，对开车族来说，早餐吃鸡蛋更有助于安全驾驶。

保护视力：蛋黄中的两种抗氧化物质——叶黄素和玉米黄素，能保护眼睛不受紫外线伤害。它们还有助于减少患白内障的风险。早上吃个鸡蛋，对用眼过度的电脑族也大有益处。