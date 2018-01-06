冬季10个简单小妙招对付感冒

每当季节交替，很多人就会出现流鼻涕、打喷嚏等感冒症状。近日，英国《每日邮报》刊文建议，可利用生活中10个简单小妙招，改善及预防上述症状。

1.给鼻子做好保暖工作。天气寒冷容易感冒的一个重要原因，就是鼻子没有做好保暖工作，鼻子的温度通常会低一些，这很容易降低对传染的抵抗力。如果实在太冷，不妨提前戴好口罩或围巾，帮鼻子取暖。

2.尽量少握手。握手会增加双方接触的体表面积和时间，使传染风险增加10～20倍。

3.用热水洗衣服。若家里有人感冒，不妨用热水清洗衣物和床单等，这样有助于杀灭病菌。

4.少吃糖。多吃糖容易增加体重及患心血管疾病的风险。而且研究发现，当志愿者吃了100克糖后，免疫系统中的吞噬细胞将在5个小时内减少对细菌的吞噬。因此，减少摄入糖，给免疫系统提供一个“战斗”的机会吧！

5.保证8个小时的睡眠。如果每天睡眠时间少于7个小时，患感冒的机会将升高3倍。研究发现，睡眠紊乱或缺少睡眠，都会影响免疫系统的活动。

6.与感冒患者保持距离。研究发现，如果你坐在离感冒患者2个座位远的距离之内，被传染的可能性将急剧增加。看到有人正在流鼻涕、打喷嚏，应该尽早换座位或开窗通风。

7.勤洗手。如果手很脏，单纯使用手部消毒剂是不能达到杀菌效果的。从外面回家后，要用肥皂勤洗手。

8.盐水洗鼻子。盐可帮助预防感冒，能阻止细菌在鼻腔处停留。

9.适当运动。温和、适当的运动可增强免疫力，但切忌运动过于猛烈。 10.补充维生素D。如果缺乏维生素D，患感冒的几率将增加1/3，所以，可适当补充维生素D。▲