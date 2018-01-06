河北提前进入流感高峰季 就诊百分比高于去年同期水平

5日上午，河北省疾病预防控制中心召开河北省流感与雾霾防控工作媒体沟通会。河北省流感监测结果显示，近期该省报告流感样就诊百分比略高于去年同期水平，河北省已进入流感冬季流行高峰季节，较上个流行季有所提前。

河北省疾病预防控制中心病毒病防治所所长齐顺祥说，从目前监测结果和流感病毒以往活动规律来看，本流行季流感病毒活动水平仍将继续上升，由流感病毒导致的家庭和集体单位聚集性疫情的可能性仍将持续存在，不排除出现由流感所导致的重症、危重和死亡病例的可能，尤其是在儿童、老年人及患有慢性基础病等流感高危人群中。

齐顺祥表示，流感高发与季节、天气干燥及空气污染密切相关。流感病毒会透过空气传染。冬天多半在室内活动，又因怕冷经常把窗户关闭，令空气不流通，病毒容易传播。另外，若湿度低，呼吸道特别是鼻道的粘膜分泌液不足，粘膜失去滋润，表面干燥爆裂，大大增加了感染危机。

如何应对流感？齐顺祥表示，接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，可显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。世界卫生组织推荐老年人、儿童、孕妇、慢性病患者和医务人员等流感高危人群，应该每年优先接种流感疫苗。

另外，保持良好的个人卫生习惯是预防流感等呼吸道传染病的重要手段。主要措施包括增强体质和免疫力、勤洗手、保持环境清洁和通风；尽量减少到人群密集场所活动，避免接触呼吸道感染患者。保持良好的呼吸道卫生习惯，咳嗽或打喷嚏时，用纸巾、毛巾等遮住口鼻，咳嗽或打喷嚏后洗手，尽量避免触摸眼睛、鼻或口；出现呼吸道感染症状应居家休息，及早就医，注意防范交叉感染。

据了解，流感是由季节性流感病毒引起的急性呼吸道传染病。流感每年在世界各地均有传播，在我国北方通常呈冬春季流行。不同年份会呈现不同程度的流行水平波动。