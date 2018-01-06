每年长个不足五厘米早就医

在当下物质丰富的年代，仍有很多孩子未能达到正常身高。不少家长认为，孩子长个是迟早的事，不需要过早就医，有些家长则盲目给孩子吃增高药剂、营养品，这些认识误区耽误了孩子长个这件大事。

了解正常身高增长规律

人的最终身高取决于遗传、营养、内分泌、疾病等因素对生长速度的调节。儿童生长发育过程中，有两个生长高峰期：第一个出现在出生后到1周岁，身高增长约25厘米。4周岁至青春期前的学龄儿童，每年身高约增长5~7厘米，家长最好定期给孩子量身高，画个“生长曲线图”，如果一年长个不足5厘米，要及时就医；进入青春期出现第二个生长高峰期，每年身高增长6~8厘米，约持续两三年。家长可对照生长规律，或者与同龄、同性别孩子做比较，若发现明显低于同龄儿童平均水平，应及时到正规医院咨询专家。

监测生长速度，及时发现问题

七个小矮人和白雪公主幸福生活的画面仅能在童话故事里呈现。现实生活中，孩子身材矮小是一种“病”，带来的问题非常多，一定得早期干预和治疗。最佳治疗时间是3~10岁，家长要定期带孩子体检，养成动态监测生长发育进程的习惯，每3个月定时、定点、使用相同工具给孩子测量身高。一旦发现生长速度过慢或过快都需要查找原因。如果排除营养、慢性病、内分泌、遗传代谢性疾病等因素，出现青春期前身高猛增、第二性征发育等现象，一定要到医院就诊。

良好生活方式有助长高

如今，孩子因吃不饱引起营养不良的情况已经非常罕见，多数是由于膳食结构不合理、进食习惯不健康、垃圾食品摄入过多所致。家长是孩子健康的“守门员”，要保证营养均衡，适量食用含优质蛋白、钙丰富的食物，有助长个。科学运动可增强机体新陈代谢，加速血液循环，促进生长激素分泌，加快骨组织生长，建议针对不同年龄段儿童选择合适的运动，如跳绳、打篮球、游泳等伸展性运动更有利于长个。另外，家长要帮孩子养成良好的睡眠习惯，不要过晚入睡，不要开灯睡觉。让孩子保持积极乐观的心态，父母的关爱是增高的一剂“良药”。▲