随着中国护照免签或落地签的国家日渐增多，出国旅游越来越方便了。即便如此，出国游仍是件不小的事情，如不好好准备，一些细节问题可能会毁掉整个旅行。《生命时报》为您整理了出国旅行前的10个提醒，记住这些，您的旅行会更顺利一些。

1. 拟列清单，尽早预备。出行计划确定以后，尽早拟定一个清单，写出要带的东西，逐一落实，可以避免出发前的忙乱。还要充分考虑目的地的气候、卫生条件，带上防晒霜、保暖衣物、牙具等个人卫生用品等。

2.了解当地民俗。越是民族特色明显的国家，风俗越多，出行前最好进行查阅。有些国家和中国习惯迥异，比如在泰国不能摸小孩的头，在印度忌用左手递接东西，在东南亚国家进入寺庙要脱鞋，这些都要注意。

3.护照和钱包分开放。如果遭遇小偷，恰好你的钱和护照放在一个钱包里，那就麻烦了。最好将它们分开保管，出门少带现金，尽量多用信用卡；在一些不经常用到护照的地方，就不用随时带在身上。

4.给重要证件准备一份复印件。当遇到紧急问题拨打当地使馆或警察服务热线时，这些复印件能够派上用场。如果觉得复印件比较麻烦，用手机将其拍下来也是一个办法。

5.国外自驾先熟悉交规。在国外开车，要先了解当地的交通规则和路况等信息，比如在澳大利亚、新西兰等靠左行驶的国家，应在熟悉如何驾驶右舵汽车后再上路。在美国，汽车在红色的“STOP”标志前必须停车，欲右转遇红灯也必须先停车。

6.准备一些零钱。在很多国家，不少地方拒收大额钞票，地铁站或小摊又不接受信用卡。另外，在一些有付小费传统的国家，给为你服务的人小费被视为一种必要的礼节。

7.给手机下载几个实用工具。如今手机对旅行提供了很大的方便，游客如果下载了翻译软件、酒店预订软件、旅行攻略软件、境外点评软件等，旅行就会顺利很多。

8.提前备好离线地图。如果是自由行，最好提前在手机里下好适合当地的地图APP，并且下载好相应离线文件包。

9.购买出行意外险。出门万事难：飞机延误、财物被偷、突发疾病住院等意外情况，都可能让美好的旅行灰飞烟灭，买个保险很有必要。

10.离家之前，排查危险因素。把家里一切电源（包括待机物品）全部关掉，并将电视机、热水器、空调、电脑等电器的插头拔掉。▲