肿瘤治疗模式渐入个体化阶段

《2017年中国肿瘤登记年报》显示，全国恶性肿瘤发病率为10万分之270.59。外科手术为主的综合治疗是目前肿瘤治疗的标准化治疗方案，尤其是在胸腹部和盆腔肿瘤（包括食管癌、肺癌、胃癌、大肠癌、膀胱癌、宫颈癌等）脏器实体瘤，更多地采用开放式大切口手术，形成创伤大，术后伤口及功能恢复均需较长时间，甚至会影响患者术后辅助治疗。

天津市肿瘤医院肺部肿瘤科教授尤健介绍，随着医疗技术水平的不断发展，以腔镜为代表的微创技术已广泛应用于肿瘤外科及康复领域，成为今后治疗早期实体瘤的重要技术手段。肿瘤的治疗模式也已逐渐步入“微创、高效、保功能”的个体化、精准化诊疗治疗阶段。更强调为患者选择合适的手术方式、尽可能保留正常脏器功能、减少患者的系统损伤。

尤健说，以腔镜为代表的微创外科技术，能够帮助外科医生扩大手术视野，做到360度旋转无死角，极大改善了过去传统手术的视野限制。他说，规范化的肿瘤微创外科手术，并非一味追求减低手术切口大小，而是要在最大限度减少手术创伤的基础上，达到与开胸手术等同甚至更好的治疗效果。“微创”不仅是体现在手术切口上，更主要的是体现在快速康复上。早期和部分进展期肿瘤患者只需打几个小孔，就能达到和传统开放式手术一样的治疗效果，甚至比开放手术更精准，具有创伤小、时间短、康复快等优势，已成为早期肿瘤患者尤其是高龄患者外科治疗的首选。目前，天津市肿瘤医院肺癌患者的手术中，约80%的患者是由微创手术完成，可使早期肺癌患者术后10年生存率达到90%以上。

尤健强调，虽然微创技术优势明显，但对外科医师手术能力要求较高。目前各地区、各医院之间肿瘤微创外科治疗水平仍存在差异化现象，还需要进一步规范和培训。