流感病毒集中爆发，这份“流感作战攻略”请速速收藏！

秋冬季节一直是流感的高发季，尤其是今年，空气干燥降雪稀少，又让流感病毒有了更多的“可乘之机”。

元旦刚过，就有大批的小伙伴们相继倒下，还有网友在社交平台发文称，2018年的第一个工作日，办公室就有半数的人，因为高烧请假了。

医院里更是人满为患，前来看病的大人和孩子都要把门诊部挤爆了，而且据说因为患流感来输液的病人，已经排到了病房外的走廊里。

流感病毒来势汹汹，并且已经在多地集中爆发，所以大家千万不能大意。那么这场“流感大作战”，我们究竟该如何迎战呢？

1. 接种流感疫苗

流感疫苗可以有效的预防流行性感冒，是控制流感的主要措施之一。在我国，接种流感疫苗的时间一般为每年的9——11月份，因为冬季是流感的多发季节，在流感大范围爆发之前接种疫苗，可以最大限度的帮助接种疫苗者做好防护。

2. 注意个人卫生

勤洗手——使用肥皂/洗手液，并用流动水洗手，能防止细菌、病毒的传播和感染，尤其是去过公共场所等人群密集的环境或双手接触呼吸道分泌物后，应立即洗手。

此外，在打喷嚏或咳嗽时也应用手帕或纸巾掩住口鼻，避免飞沫感染他人。

3. 注意开窗通风

一进入冬季，气温变冷，大家就开始对开窗通风格外抵触。尤其是近年来雾霾频发，愿意开窗的人就更是少之又少，殊不知，正是这些因素，才给病毒的传播创造了绝佳的条件。

其实流感病毒在外界的生存能力很差，它们怕阳光中的紫外线、怕洁净、怕干燥，在新鲜的空气中病毒会很快丧命。所以学校或居家环境中经常开窗通风，能够很大程度上降低流感传染的风险。

4. 增强抵抗力

抵抗力好了，疾病自然就不容易找上门了。加强体育锻炼、保持充足睡眠都是我们熟知的增强抵抗力的好方法，但是很多人却忽视了，抵抗力还可以通过“吃”来补充。

比如洋葱和大蒜，就具有强效的杀菌消毒功效，可以帮助人体预防流感；白萝卜含有大量的有机硫磺化合物和丰富的维生素c、微量元素锌，能提升人体的抗寒能力。

此外，适当的食用保健品也能增强人体抵抗力。如纽崔莱松果菊健体片，它因含有松果菊提取物而具有免疫调节的保健功能，对呼吸道系统的炎症恢复有很好的帮助，还能缩短感冒的恢复周期，使人体尽快达到健康状态。

当然，增强抵抗力最重要的还是要均衡饮食、加强锻炼、避免过度疲劳，而多喝水也是一种很不错的保健方法。

5. 穿衣适度

冬天的穿衣也是一门讲究，过多过少都不好。首先，我们都知道，在大冷天穿衣过少会很容易着凉受寒，让感冒有可乘之机。

但穿太多太厚又会经常出汗，出汗后风一吹反而更容易着凉。所以，穿着适量，并随身带着一件外套，根据环境和场合适当加减是最好的办法。

好了，以上就是小编为大家整理的预防流感的好方法。希望所有的小伙伴们都能顺利度过这段流感的多发季，远离病毒。

当然了，不幸“中招”的小伙伴们更要努力战斗，要及时去医院就医，多喝水多进行体育锻炼，食用可以增强抵抗力的保健品和有“药效”的食物，并避免去人员密集的场所，以防交叉感染或加重症状。

总之，大家一定要坚定信念：流感是可以战胜的！

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