想要“愿得一心人 白头不相离” 这三宝少不了

白头吟

西汉·卓文君

皑如山上雪，皎若云间月。

闻君有两意，故来相决绝。

今日斗酒会，明旦沟水头。

躞蹀御沟上，沟水东西流。

凄凄复凄凄，嫁娶不须啼。

愿得一心人，白头不相离。

竹竿何袅袅，鱼尾何簁簁。

男儿重意气，何用钱刀为！

【古诗今译】

爱情应该像山上的雪一般纯洁，像云间月亮一样光明。听说你怀有二心，所以来与你决裂。今日是最后的聚会，明日便将分手。

我缓缓地移动脚步沿沟走去，过去的生活宛如沟水东流，一去不返。当初我毅然离家随君远去，就不像一般女孩凄凄啼哭。满以为嫁了一个情意专心的称心郎，可以相爱到老永远幸福了。

男女情投意合就像钓竿那样轻细柔长，鱼儿那样活泼可爱。男子应当以情意为重，失去了真诚的爱情是任何钱财珍宝都无法补偿的。

【诗词赏析】

中国古代四大才女之一的卓文君与汉代著名文人司马相如的一段爱情佳话至今被人津津乐道。相传卓文君十七岁便守寡。司马相如一曲《凤求凰》多情而又大胆的表白，让她一听倾心，一见钟情。他们的爱情遭到了卓文君父亲强烈阻挠。卓文君凭着自己对爱情的憧憬和对幸福的追求，毅然逃出了卓府，与深爱之人私奔。

可是司马相如却让卓文君失望了：当司马相如在事业上略显锋芒之后，久居京城，便产生了纳妾之意。于是卓文君作《白头吟》，表达她对爱情的执着和向往，以及一个女子独特的坚定和坚韧。司马相如忆及当年恩爱，遂绝纳妾之念，夫妇和好如初。其中“愿得一心人，白头不相离”为千古名句。

【养生解读】

“愿得一心人，白头不相离。”这也是很多人期待的幸福婚姻生活。国家级名老中医、中日友好医院中西医结合心内科首席专家史载祥，与该院老年医学科主任医师黄柳华，是一对名医夫妻，他们结婚50周年了，回忆起一起走过的这50年，二老就说了四个字：“真不容易。”二老年轻时都曾身患重病，通过调养，生命重新绽放，他俩透露养生离不开三宝。

第一宝 自制的养生八宝羹

史载祥和黄柳华坚持吃自制八宝羹20多年。制作方法是，先将藕粉用温水化开，迅速用刚烧开的热水冲调，搅拌成透明黏稠状，然后将核桃粉、黑芝麻粉、葡萄干、小麦胚芽粉、奶粉、麦片放入搅拌，待温度稍凉后加入蜂蜜。

中医认为，莲藕不仅是营养丰富的食材，还是一种良药。清代著名医家张璐在79岁高龄时编写了一部著名中医著作《本经逢原》，书中记载了一个很简单的方剂藕粉：藕粉12克，加白糖适量，用冷开水少许调稀，再以沸水冲调成糊状食。本方能益胃调中，用于脾胃虚弱，消化不良的调理。现存最早的中药学著作《神农本草经》中已有记载：“藕，补中养神，益气力，除百病，久服轻身耐老”。《本草纲目》更是夸赞其“四时可食，令人心欢，可谓灵根矣。”《神农本草经疏》也不吝赞美之词：“藕实得天地清芳之气，禀土中冲和之味，故味甘气平。”清代著名中医食疗养生著作《随息居饮食谱》中对藕的食疗功效记载更为详细，称其“生食生津，行瘀，止渴除烦，开胃消食，析酲，治霍乱口干，疗产后闷乱。罨金疮，止血定痛，杀射罔、鱼蟹诸毒。熟食补虚，养心生血，开胃舒郁，止泻充饥。”

第二宝 玫瑰饮活血化瘀

黄柳华面色红润，优雅从容，得益于她每天喝的“玫瑰饮”，该“玫瑰饮”由玫瑰花、西洋参、石斛和黄芪四味药组成。

很多人都知道玫瑰花好看，却不知道它更是一种有多种功效的中药材，南京市中西医结合医院治未病中心失眠门诊主任中医师王东旭介绍说，玫瑰饮不仅对于女性养生有帮助，对于男性而言只要对证也适用。比如对于气滞血瘀导致的失眠，都可以尝试用玫瑰花加入的方剂进行调理。此外，玫瑰花还具有以下几大功效。

利肺脾，益肝胆 《食物本草》中记载玫瑰能“利肺脾，益肝胆，辟邪恶之气，食之芳香甘美，令人神爽。”

活血化瘀 《药性考》中记载玫瑰能“行血破积，损伤瘀痛，浸酒饮。”

行血理气 《纲目拾遗》中记载玫瑰能“和血，行血，理气。治风痹。”治疗因风寒湿侵袭而引起的肢节疼痛或麻木。

疏肝解郁 《本草再新》中记载玫瑰能“舒肝胆之郁气，健脾降火。治腹中冷痛，胃脘积寒，兼能破血。”

第三宝 晨起三个动作——揉腹、床上踏车、仰卧起坐

黄柳华坚持了20年。她说，人是一部精密仪器，就像钟表，每天都要转动，所以不管多大岁数，都要“动”起来。

揉腹：人体的肚脐基本无皮下脂肪组织，皮肤直接与筋膜、腹膜相连，很容易受寒邪侵袭，但同时也便于温养，故神阙穴历来是养生要穴。神阙穴是全身361个穴位中唯一看得见，摸得着的穴位，很容易找到。神阙穴邻近胃、肝胆、胰、肠等器官，温养神阙穴，可鼓舞一身阳气，还可以辅助治疗腹痛、腹泻、急慢性胃痛、胃下垂、顽固性呃逆、功能性消化不良、结肠炎、脱肛等。

床上踏车：仰躺在床上或垫子上，然后双腿抬起，保持上身贴地，然后双脚屈膝，交替模拟踩单车的动作，每次约30~50次。如果刚开始尝试，可以在臀部下方垫一个枕头作支撑。要注意的是，做动作的时候脚背最好绷直，动作不要太快，慢慢地把动作做到位，感受腹部及腿部的肌肉变化。

仰卧起坐：一种锻炼身体的方式。仰卧，两腿并拢，两手上举，利用腹肌收缩，两臂向前摆动，迅速成坐姿，上体继续前屈，两手触脚面，低头，然后还原成坐姿。如此连续进行。该运动能锻炼腹部肌肉，使腹部肌肉收紧，更好地保护好腹腔内的脏器。（杨璞）