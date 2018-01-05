走访汤臣倍健“透明工厂”：敞开大门让信息更透明

在珠海金湾有这样一家工厂，其2012年全新投产的三期厂房，年生产能力达到片剂72亿片、软胶囊48亿粒、硬胶囊5亿粒，袋包粉剂2.5亿袋、罐装粉剂1500万罐，而所有这一切的生产过程都是透明的；同时，这家工厂正在积极申报国家4A级工业旅游景区，申报成功后将成为国内膳食补充剂行业唯一一个4A级旅游景区，而目前它所吸引的“游客”除了姚明、李连杰、郭晶晶等社会知名人士外，还包括了来自各行各业的普通消费者甚至是业内同行。这家工厂正是以“尊重每个人，享受每一天”为核心价值观的汤臣倍健。

汤臣倍健珠海“透明工厂”内景

打造行业公信力：行业内第一家“透明工厂”让诚信比聪明更重要

健谈、心怀梦想，是汤臣倍健COO、珠海透明工厂总经理蔡良平给人留下的深刻印象。“所谓的‘透明工厂’就是指全球原料的可追溯、生产设备、工艺流程、检测及研发过程、产品的流向去处等各方面全部都是透明公开的，透明工厂不仅对经销商、客户及普通消费者开放，同时对同行从业者及其他任何企业团体敞开参观的大门和信息的通道。”蔡良平一边演示他办公室里巨大的产品实时查询系统，一边对记者说。

汤臣倍健COO、透明工厂总经理蔡良平

谈及汤臣倍健将三期厂房打造成“透明工厂”的初衷，蔡良平表示是两件事触动了他：“第一件事给我的震动很大，在2009年至2010年，我接待了两批汤臣倍健的终端店员、店长团体到工厂来参观，参观客人在参观过程中看见我们从全球进口的各类原料，很多人会非常兴奋的让身边伙伴帮助跟全球原料一起拍照，同时不约而同的表达了一句话——‘我终于有底气向消费者说，汤臣倍健取自全球的原料是真的了’。从这我意识到，要想让消费者、经销商们发自内心相信汤臣倍健取自全球的优质原料，就必须让他们眼见为实、亲眼见证。第二件事是2010年，我带领团队去另一家保健品龙头企业参观交流，了解到他们一个月来访参观的消费者达五六千人，一年近7万人参观工厂，这是一件从人力、资金都要巨大投入的工作，它引发我们团队对工厂参观推动品牌传播、消费者教育的价值思考。因此，在绝大多数消费者对保健品行业不了解、不信任的大环境下，我们团队开始做两件事，一是研究如何把我们全球原料传递到终端，让消费者了解到汤臣倍健取自全球的真实性；二是思考如何把我们当时即将建设的3号厂房建设成方便消费者参观的一个新工厂。”

透明工厂内部

经过3年的规划、设计、建设，汤臣倍健透明工厂于2012年投入使用。在这座庞大的透明工厂内，生产着以汤臣倍健甄选的全球原料为基础的膳食补充剂：来自新西兰的乳清蛋白，被制成了汤臣倍健的蛋白粉；来自意大利的野生越橘提取物，花色苷含量是蓝莓的4倍，被制成了汤臣倍健的越橘叶黄素酯β-胡萝卜素软胶囊；来自巴西的酒神菊树的树胶混合巴西蜜蜂杀菌力极强的自身分泌物，被制成了汤臣倍健的蜂胶软胶囊……

而这一瓶瓶、一粒粒产品均在汤臣倍健“全球原料追溯系统”的“密切注视下”，该系统配备了先进的WMS（仓库管理系统）、MES（生产制造执行系统）、防伪追踪系统，采用RF（无限射频）技术和全方位的条码管理，实时采集数据，全程记录从物料入库、存储、领料、生产、检验到销售等各个环节，形成从原料跟踪至成品、或成品反溯至原料的可查询体系。

除此之外，汤臣倍健建立了高标准的检测中心，配备了全球先进的检测仪器设备，且检验设备数量达到近200台，其中精密仪器设备30多台，如美国AB的液质联用仪、美国AGILENT的ICP-MS及高效液相色谱仪、瑞士的全自动电位滴定仪等。这些先进的仪器为原料及产品的安全性、有效性和稳定性提供科学检测，比如光谱类检测仪可对有害重金属，如铅、砷、汞、镉进行严格监测，并为微量元素的合理搭配提供科学依据；色谱类检测仪可完成对三聚氰胺、塑化剂等微量有害物质的检测以及对产品中关键成分进行含量测定。

“我们打造‘透明工厂’的初衷，是因为保健品行业的诚信和透明对于企业自身发展和行业发展尤为重要，这是一个一荣俱荣、一损俱损的行业，因此我们率先以诚信和开放的姿态向公众展示产品的原料品质和生产过程。面对保健品行业的各种问题，‘透明工厂’被我们寄予行业教育的使命，希望‘透明工厂’能扭转消费者对保健品的固化偏见，见识到可信赖的企业和产品。”蔡良平同时表示，透明工厂参观的价值，不仅给消费者带来对保健品行业的全新认知，同时也改写经销商、合作方对品牌的内在认知，最终实现营养知识科普、健康理念转变、认知自我身体以及亲眼发现可信赖的品牌的目的。

对于把透明工厂打造成一个工业旅游景点的大胆设想，汤臣倍健珠海透明工厂副总经理蒋钢认为，工业旅游的市场前景广阔、极有特色，是拉动当地经济和旅游的亮点，将透明工厂打造成工业旅游景点，是企业一种开放心态的体现，希望在保健品行业树立一个形象标杆，它不会只是企业的产品，也是公众的产品。

汤臣倍健珠海透明工厂副总经理蒋钢

他同时指出，自透明工厂对外开放以来，来自国内外的参观人数已近30万人。在参观的人员构成中，有普通游客、消费者、合作伙伴、学校师生、企事业单位职工、相关行业协会专家、政府监管部门工作人员等等。

坚持工匠精神：甄选原料 采购价格是同行的1至3倍

2012年6月，与巴西Duas Rodas公司及Apis Flora公司分别签署针叶樱桃原料专供基地协议和巴西绿蜂胶独家采购协议；2014年8月，与巴斯夫集团签订了澳大利亚β-胡萝卜素原料专供基地协议； 2015年12月，与恒发洋参控股有限公司签署加拿大西洋参专供基地战略合作协议……十几年来，汤臣倍健坚持执行“三步走”的差异化全球品质战略，从全球原料采购，到全球原料专供基地建立，再到全球自有有机农场建立。迄今为止，汤臣倍健原料产地遍及世界各地23个国家，并在巴西、澳大利亚等地建立了五个原料专供基地，自有有机农场也在筹建中。

蔡良平把汤臣倍健的这种“全球原料三步走”战略解释为一种工匠精神：“我们不惜费时费力从全球各地找寻最适合生产的原料，是因为制作保健品的这些原料就像中药材有道地药材一样，不同地区、不同时节的同种动植物存在巨大的差异。因此在全球范围内选择合作伙伴，首先要从地域分布上来评价一种原料是否是全球范围内比较好的；其次在该地域上，哪些企业又是做的比较好的；最后再通过样品检测、工艺试产、现场审核考察等多维度判断，优中选优，选出最好的原料供应商。”

这样“劳心费力”甄选全球原料，使得汤臣倍健的原料采购价格要达到同行的1至3倍，对于成本价格与消费者消费价格如何平衡这一敏感话题，蔡良平回答得诚恳：“我们用更好的原料，是希望给消费者提供性价比更高的产品，所以原料成本的增加并不会灵敏反应在终端的价格上。”

透明工厂全球原料展示厅

迎消费升级：用前沿科技实现营养互动

在汤臣倍健，流传着这样一句话：“趋势就像一匹狂奔的马，唯有骑在马背上才能与时俱进。”面对营养的概念已经从多年前吃得饱向吃得好、吃得科学转变，保健品行业的消费升级也在加快。创新和科技不仅支撑着保健品行业的转型升级，也实现了营养的交互体验。

近几年，汤臣倍健加快了与国际权威科研机构合作，相继与英国阿伯丁大学罗威特营养与健康研究所、荷兰应用科学研究院、新西兰恒天然集团、德国巴斯夫集团、荷兰皇家帝斯曼集团、法国Naturex公司、意大利Indena公司机构与企业签署了全球战略研发合作协议；2016年，汤臣倍健参与了JPI联合欧盟发起的国际科学研究基金：ERA-HDHL“营养和健康相关的生物标志物（BioNH）”项目的申请；同年，汤臣倍健作为亚洲唯一成员加入了欧洲营养组学学会NuGO；2017年11月，汤臣倍健与中科院、荷兰TNO、德国巴斯夫共同发起成立了“精准营养科研转化产业联盟”，将通过科研院校与企业的横向强强联手、大健康产业上下游的纵向衔接，构建研发应用生态圈，实现产、学、研、用的一体化······

全自动干血斑检测中心

除此之外，汤臣倍健还与在全球干血斑技术处于领先地位的企业与研究机构展开合作，在珠海透明工厂还建立了国内第一个针对营养健康检测的全自动干血斑检测中心，基于对个体饮食及生活方式分析、干血斑检测、基因检测等的个性化营养素定制产品及技术服务也正在开发中。

而透明工厂的前景则是“智慧工厂”，目前，汤臣倍健正在规划打造首家智能透明工厂，实现生产连续化、生产自动化、物料物联化、工艺信息化、记录电子化、检验实时化、设备远程化、现场无人化、工作人性化和产品个性化。蔡良平表示，“‘透明工厂’的四期厂房预计在2019年投产，依托于先进的科技力，这将是一座智慧工厂，工厂将实现：生产人员减少50%以上；厂房利用率提升35%以上；生产周期由5至7天缩短至一天，最快2小时即有产品开始入库。”

另外，蒋钢也透露了透明工厂在营养交互方面将有的大动作：今年12月8日工厂第五期项目营养探索馆奠基仪式已经圆满举行，计划2018年底试运营。营养探索馆项目将打造行业首家以营养为主题，承载营养科普、健康体检、游乐分享等交互体验式活动于一体的综合性场馆。“这座营养探索馆将与透明工厂一同构建成全国闻名的健康工业旅游区，形成差异化的行业优势，通过二者的加乘，提升大众对营养的认知和重视，提高国民健康素质，传递汤臣倍健健康、年轻、活力的态度和主张。