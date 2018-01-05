季节性流感这么猛 牢记“四不得”

目前北京正值流感高发季节，流感侵袭范围颇广。有的家庭一个人感冒，全家都出现流感样症状。而儿童、老年人、有慢性疾病的人群特别需要受到关注，因为流感对他们来说还存在着引发各种各样并发症的风险，病情严重时可能导致死亡。那么，如果已经中招季节性流感的患者该如何科学应对呢？解放军第302医院感染性疾病诊疗与研究中心副主任秦恩强，给出了四点建议。

流感诊断慢不得

流感属于呼吸道传染病，引起流感的病原体包括甲型H1N1、H3N2、乙型流感病毒等。

目前最主要的病原体是甲型流感病毒，包括甲型H1N1、H3N2。该病毒主要经呼吸道飞沫传播，患者感染后潜伏期多数为2天至4天，临床症状包括发热、咳嗽、咽喉痛、全身肌肉酸痛、乏力、头痛，部分患者会出现腹泻和呕吐。绝大部分流感患者预后良好，病死率低，病程呈自限性。

但老人、小孩、孕妇，有哮喘、糖尿病、肿瘤、血液病、免疫功能受损等慢性疾病的高危人群一旦感染，延误诊治可能会出现严重并发症，如肺炎、心肌炎、心衰、呼吸衰竭、多脏器功能衰竭等，甚至可导致死亡。因此，这部分人群在流感流行季节出现呼吸道症状应及时到医院就诊。

流感治疗急不得

流感是由流感病毒引起的病毒性疾病，虽然有比较有效的抗病毒药物，但病情恢复需要一个过程。

无并发症的患者通常5天至10天可自愈。如果发生并发症则病程会延长。

许多家长带孩子看病时，要求医生开好药、开贵药，希望药到病除，恨不得马上就好。但根据流感的疾病特点，这是不可能的。流感治疗需要时间，急不得，只要不发生严重并发症，绝大多数患者都会痊愈。

流感用药乱不得

合理使用抗病毒药 药物“奥司他韦”对流感病毒有良好疗效，越早使用效果越好，最好在发病48小时以内使用。许多人得病后不是第一时间去医院就诊，而是在家自行用药，这样做容易误判病情。

慎用抗菌药 抗菌药物对于流感病毒是无效的，使用前提是患者在感染流感的基础上合并了细菌感染。这需要根据医生对病情的诊断来给药。

退热药使用不可过频 体温不太高时可采取湿毛巾敷额头、贴退热贴、温水擦拭身体等物理降温方式。高热（体温超过38.5℃）时可服用解热镇痛药，如对乙酰氨基酚、布洛芬等。但要注意在使用退热药效果不佳时，也要按照药物说明书上标注的时间间隔来服用，以免引起严重的药物不良反应，可交替使用不同类型的退热药来退热。另外，儿童和青少年不要使用阿司匹林类退热药，否则可能会导致瑞氏综合征。这种疾病会影响身体的所有器官，其中对肝脏和大脑危害最大。出现危害后不及时治疗，会很快导致肝肾衰竭、脑损伤，甚至死亡。

输液不能缩短流感病程 高热不是输液的绝对指征，因此不建议对流感患者进行常规输液治疗，应优先采用口服药物治疗。但对于有严重的恶心、呕吐、腹泻等消化道症状，或出现明显的内环境紊乱的患者，可有针对性地输液治疗。

中药有缓解作用 中药对于缓解流感病情有帮助，但需在早期使用。可服用感冒清热颗粒、小柴胡片等，也可使用葱白、生姜、红糖煮水喝。但具体治疗应在中医的辨证施治下进行。

流感意外拖不得

流感意外是指在流感治疗过程中，患者病情恢复不顺利，持续不能好转，甚至出现了严重并发症。

一般来说，患者如果高热持续48小时至72小时不退就需引起重视。此时要详细了解症状，如果患者有胸闷、咳嗽、咳痰、心慌、头痛、恶心、呕吐等症状，应立即到医院进行血常规化验、胸片或肺部CT检查、心电图检查，必要时进行头颅CT、MRI、脑电图检查等，及早进行干预和治疗。

对于大家关心的小儿高热惊厥，要区分不同情况。高热惊厥是指小儿在流感早期，体温升高时发生的惊厥，主要表现为突然发生的全身或局部肌群的强直性或阵挛性抽搐，双眼球凝视、斜视、发直或上翻，伴意识丧失。高热惊厥又分为单纯性高热惊厥和复杂性高热惊厥两种。各年龄期（除新生儿期）小儿均可发生，以6个月至4岁多见。单纯性高热惊厥愈后良好，复杂性高热惊厥预后较差。一旦出现反复惊厥，需立即到医院就诊。

（作者单位：解放军第302医院）