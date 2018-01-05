流感高发期不鼓励孩子“带病入园”

当前，本市正值流感高发时期，从各大医院的接诊情况来看，“中招”患者多为儿童，且大多数都是在幼儿园交叉感染的孩子。为什么幼儿园成为交叉感染高发地？“没办法，总有生着病还上幼儿园的孩子。”一位家长说。

“带病入园”现象普遍

“老师好，我们家小豆有点流鼻涕、咳嗽，药我放在她的书包里了，麻烦老师给孩子喂一下，让她多喝点水……”家长陈女士给记者看了她们幼儿园家长群里的信息。“天气转冷后，类似这样情况特别多。”陈女士说，她们家孩子年前在幼儿园被传染了流感，高烧、咳嗽，整整病了一个多星期，现在一家人每天都提心吊胆地关注着幼儿园的家长群。“只要看到有孩子不舒服还入园的，我们当天肯定不送了。”

记者在采访中发现，现在带病入园、上课的孩子的确不在少数。北京市疾控中心相关负责人也多次公开表示，在流感高发期，孩子“带病入园”也是导致儿童病例增多甚至出现多起聚集性发热的原因之一。

无硬性规定生病不能入园

根据本市有关规定，幼儿园应当建立卫生消毒、晨检、午检制度和病儿隔离制度。然而，在实际操作中，幼儿园也有不少为难之处。

针对孩子带病入园的问题，西城区教委相关工作人员表示，幼儿园每天都有严格的晨检，负责晨检的老师会凭经验来判断孩子的健康状况，发现有明显的传染病特征，比如手足口的疱疹、水痘、发烧等情况，都会及时跟家长沟通，让孩子先别进班，先去医院检查，如经检查孩子健康没问题，家长可拿着医院的诊断证明入园。

“但是，我们并没有说一发现孩子咳嗽、流鼻涕，就不能来幼儿园，现在真是没有这样的规定。”该工作人员表示，幼儿园在家长会上都会跟家长沟通交流相关问题，但有的家庭看孩子确实有困难，所以感觉孩子还没病到很严重的程度时，就还坚持送到幼儿园。“对于这种情况，家长一早把孩子送来，我们也不能拒之门外，不让孩子进园。”该工作人员再次强调，目前并没有硬性规定，说孩子病到什么程度就不能入园上课，“我们只能是出于对孩子健康的考虑，提醒家长要考虑到幼儿园是集体生活，尽量让孩子在身体健康的状态下入园。对于一些感冒症状比较轻的幼儿，一般幼儿园也都同意家长带一些药过来，老师会帮助幼儿服药。”

该工作人员提醒家长，幼儿园不属于义务教育阶段，主要还是以游戏为主，当孩子感觉身体不舒服时，更需要家人的关心和照顾，如家中能有人照料、护理，还是希望家长能尽量让孩子在家休息。

医生建议发病后两周再复课

市疾控中心相关工作人员建议家长，对于已经感染流感等呼吸道传染病的患儿，应根据医生建议在家休息，暂时不要上学或上幼儿园。当孩子体温恢复正常且其他流感样症状消失48小时后，方可复课。在孩子生病期间，一定要注意充分休息，多饮水，饮食应当清淡易于消化和富有营养。在幼儿园，往往一个班就有二十多个孩子，老师对每个孩子都要兼顾到，对于不舒服的孩子照顾得自然不如家长细致。孩子真要带病入园，不仅可能传染给其他小朋友，也不利于患儿自身的健康恢复。就拿流感来说，儿童患者病情变化快，家长一定要密切观察孩子的情况，当出现持续高热、咳嗽加重、呼吸困难、严重呕吐、腹泻、嗜睡、惊厥等变化时，应及时就医。

首都儿科研究所的医生表示，从孩子的健康角度上讲，建议在不用退热药的情况下至少体温正常24小时后，才能复课。从流感的传染期上讲，排病毒是从发病前1天开始到发病后5-7天，所以在此期间即使孩子体温已经正常，仍有可能传染给其他同学，最好发病后10至14天再复课。