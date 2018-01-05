党政同责保障“舌尖上的安全”

北京市食药监局昨日披露，2017年本市已清理无照无证餐饮单位1.2万余家，下架有食安风险的“五毛零食”6.1吨，查扣销毁问题牛羊肉近30吨。根据市委、市政府最新发布的《北京市落实食品安全党政同责的意见》，本市党政部门对食品安全监管还将加码，以便更好地保障市民“舌尖上的安全”。

今后，本市各级党委要把食品安全工作纳入党委工作重要议事日程，纳入社会治安综合治理工作。各级政府要将食品安全工作纳入国民经济和社会发展规划以及年度重点工作计划，建立食品安全监察员队伍，提升日常监管能力。与此同时，各级政府食品安全监管相关部门要建立健全“从农田到餐桌”的食品安全全过程监管体系，坚持源头严防、过程严管、风险严控。各级政府食品安全监管相关部门还要加大对食品安全违法行为打击力度，强化行政执法与国家监察、刑事司法衔接，严厉查处食品安全违法犯罪案件。

为了加强督促检查，各级党委、政府督查机构要加强对下级党委、政府及本级食品安全监管相关部门的督促检查，建立督查整改验收销号制度，强化食品安全责任落实。

不仅如此，各级党委、政府还要将食品安全工作纳入党政领导班子和领导干部经济社会实绩考核评价体系、社会治安综合治理考核体系、政府绩效考核评价体系，每年度组织开展对下级党委、政府考核评价，确保食品安全党政同责落到实处。

从今年开始，对本行政区域内发生特别重大食品安全事故的，或者连续发生重大食品安全事故的，或者隐瞒、谎报、缓报食品安全事故的，本市将依纪依法给予相关责任人党纪政务处分；涉嫌职务犯罪的，移送监察机关依法处理。

同时，本市正在完善“垂直+属地”的食品药品监管体制，323个食品药品监管所既是区食品药品监管局的派出机构，也是街道（乡镇）政府的内设机构，建立了200个食品药品安全社区联络站和1000个社区监测点，为市民提供“你点我检”等食品安全检测服务。

不仅如此，本市还成立了网监中心，组建网监稽查大队，推动互联网平台成立自律共建联盟，实施信用惩戒，北京地区入网店铺“亮证”率达到98%以上。“饿了么”等网络平台已设立食品安全风险监测基金，主动自行开展食品安全风险监测。

据了解，近年来本市未发生较大的食品安全事件，65大类食品统一监测抽检合格率保持在97%以上，其中大米、小麦粉、食用植物油、猪肉、豆制品等6类重点食品监测抽检合格率保持在98%以上。调查显示，居民对本市食品安全满意度由2014年近七成上升到2017年的86.7%，对调味品、粮油类、奶及奶制品满意度更是达90%以上。（记者 赵鹏）