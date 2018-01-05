山东严把乡村医生准入关

为加强乡村医生队伍建设，优化乡村医生队伍结构和素质，山东省卫生计生委于2017年12月28日印发了《关于做好乡村医生准入管理工作的通知》，明确了新招用乡村医生所必须具备的条件和具体招用办法。

《通知》明确，新进入村卫生室从事预防保健和医疗服务的人员，必须是乡村全科执业助理医师或执业类别为临床、中医的执业（助理）医师；或者是年龄一般在35岁以下，具有全日制大专及以上学历的医学毕业生，符合《医师资格考试报名资格规定（2014版）》中临床、中医类别报名条件的人员。

据了解，各地乡村医生招用以县级为单位开展。县级卫生计生行政部门依据“公开、公平、公正、择优”的原则，统一公布招考岗位，统一组织人员报名，统一开展资格审核，统一时间进行考试，做到信息公开、过程公开、结果公开。对形不成竞争的岗位，可按照执业医师、执业助理医师、乡村全科执业助理医师、全日制大专以上学历医学毕业生的顺序，对报名人员择优考察录用。新招用乡村医生到岗工作后，由县级卫生计生行政部门建立包含基本信息、执业情况、考核情况、奖惩情况等内容的个人档案，作为乡村医生管理的重要内容。