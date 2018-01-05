四川：涉医违法将影响个人信用

日前，四川省卫生计生委联合省公安厅、省中医药局出台《四川省严密防控涉医违法犯罪维护正常医疗秩序的工作方案》明确，将涉医违法犯罪行为人纳入全省个人信用体系，依法依规施行联合惩戒并通报其所在单位。

《方案》要求，公安机关应当在二级以上医院设立警务室并配备相应警力，确保警务室24小时有人值守。建立特殊人群就医接诊制度，遇有醉酒、精神或行为异常患者就诊，要安排保卫人员陪诊，做好处置突发状况的准备。遇有持刀、持械或其他危险物品伤害、劫持医务人员或患者的，应急安保队伍应当立即采取必要手段果断制止。医院要安装符合标准要求的监控、一键报警等设备，确保门急诊、产科、新生儿科等重点科室、重点区域监控全覆盖。

对在医疗机构设灵堂、拉横幅、摆花圈、焚香烧纸、散发传单、张贴大字报、堵门堵路、停尸等扰乱正常医疗秩序，经劝说无效的，依法及时、果断带离驱散，构成违反治安管理行为的，严格按照《治安管理处罚法》予以处罚；构成犯罪的，坚决依法追究刑事责任。公安机关应将涉医违法犯罪行为人纳入全省个人信用体系。

《方案》指出，要从源头进行风险防控。各级卫生计生行政部门要会同公安机关定期开展职业“医闹”线索摸排，对职业“医闹”，要依法严厉打击。要落实《医院投诉管理办法（试行）》，认真落实首诉负责制，耐心接待咨询和投诉，疏导理顺患者情绪，力争将矛盾纠纷化解在萌芽状态。