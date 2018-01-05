奋力推进健康中国建设

1月4日，2018年全国卫生计生工作会议在京召开。李克强总理作出重要批示指出，党的十八大以来，全国卫生计生系统团结进取、开拓创新，深化医改取得重大阶段性成效，疾病防控和公共卫生服务能力显著提升，两孩政策稳步实施，为我国人民主要健康指标总体上优于中高收入国家平均水平作出了积极贡献；要求广大干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步巩固和拓展医改成果，着力提升公共卫生和基本医疗服务能力，加快建立覆盖全体城乡居民的中国特色基本医疗卫生制度。新年伊始，刘延东副总理考察调研国家卫生计生委，充分肯定党的十八大以来卫生计生事业实现的历史性变革，希望卫生计生工作者全面贯彻落实党的十九大精神，持之以恒实施健康中国战略。会议认真学习李克强总理重要批示和刘延东副总理重要讲话精神，全面总结2017年卫生计生改革发展和5年来工作，研究部署2018年工作。

国家卫生计生委主任、党组书记李斌作工作报告。她指出，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国卫生计生系统坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，攻坚克难，开拓进取，2017年圆满完成各项工作任务，健康中国建设迈出坚实步伐。5年来，持续深化医药卫生体制改革，取消了实行60多年的公立医院以药补医旧机制，初步建立运行新机制，建立大病保险和疾病应急救助制度，解决了130多种药品短缺问题，基本建立中国特色基本医疗卫生制度框架；实施全面两孩政策，推行生育全程医疗保健服务，保障母婴安全；加强医疗卫生服务能力，制定1200多个临床路径，已在8400多家二级以上医院中应用，有效改善服务质量；在重大突发事故和自然灾害中，白衣战士冲锋在前，最大限度保护人民群众的生命安全；中医药特色优势进一步发挥；健康扶贫扎实推进，累计救治贫困患者420多万人；在全球健康治理领域影响力明显提高。医疗卫生机构数量增加到99万个，医疗卫生人员达到1120多万人，个人卫生支出占卫生总费用的比重从34.3%下降到28.8%。同2010年相比，人均预期寿命从74.83岁提高到76.5岁，孕产妇死亡率从30/10万降至19.9/10万，婴儿死亡率从13.1‰降至7.5‰，居民主要健康指标总体优于中高收入国家平均水平，取得了较高的健康绩效。这些成绩的取得，是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是全系统广大干部职工共同奋斗的结果。

会议强调，2018年是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，全国卫生计生系统要全面深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的领导，坚持稳中求进工作总基调，落实新时代卫生与健康工作方针，全面实施健康中国战略，完善国民健康政策，聚力抓重点、补短板、强弱项，深化医药卫生体制改革，加快建设中国特色基本医疗卫生制度，切实提升医疗卫生服务质量，预防控制重大疾病，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，全面提升卫生计生治理能力，充分调动医务人员积极性创造性，进一步增强人民群众获得感，促进经济社会健康发展和民生改善。

会议强调，要深刻领会习近平总书记关于健康中国建设系列重要论述的思想精髓，融会贯通、长期坚持；把握好“稳”和“进”的辩证关系；统筹推进党的十八大以来部署的深化医改举措和十九大确定的新的医改任务；把医疗卫生质量安全放在更加突出的位置。扎实做好10个方面工作。一是持续深化医药卫生体制改革。推动分级诊疗取得更大进展，巩固破除以药补医改革成果，进一步健全医保体系，深化药品供应保障制度改革，建立健全综合监管制度。二是提高基层医疗卫生服务能力和质量。把更多的人才技术、财力物力、优惠政策向基层倾斜，做好做实家庭医生签约服务。三是预防控制重大疾病。加强疾病预防控制体系建设，扎实做好重大传染病和慢性病防治工作。四是持续提升医疗服务质量安全水平。启动实施新一轮改善医疗服务3年行动计划，严格落实医疗质量安全核心制度。五是深入实施健康扶贫工程。健全农村贫困人口医疗保障机制，开展深度贫困地区健康扶贫攻坚行动。六是传承发展中医药事业。发展中医药健康服务，进一步深化中医药师承教育。七是大力发展健康产业。促进“互联网+医疗卫生”发展，鼓励社会资金进入医疗、医养结合等领域。八是积极实施全面两孩政策，加强人口发展战略研究。打造生育全程基本医疗保健服务链条。九是充分调动医务人员积极性主动性。加快推进薪酬制度、职称等改革，落实医学科研、休息休假等政策，创新人才评价机制，严打涉医违法犯罪，营造尊医重卫良好氛围。开展首届“中国医师节”活动。十是统筹提高卫生计生治理能力。推进法治建设、宣传引导、国际合作等工作。

会议强调，全国卫生计生系统要全面加强党的领导。按照新时代党的建设总要求，把党的政治建设摆在首位，始终在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，把“四个意识”落实在岗位和行动上。切实改进作风，严格执行八项规定精神，大兴调查研究之风，狠抓工作落实。

国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长王国强主持会议并作会议总结。委领导出席会议。中央有关部门代表，各省、自治区、直辖市、计划单列市卫生计生委，新疆生产建设兵团卫生局、人口计生委主要负责同志；中央军委后勤保障部卫生局负责同志；国家卫生计生委直属和联系单位、委属（管）医院负责同志参加了会议。