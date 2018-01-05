调控血糖“大门”被打开

中国科学院上海药物研究所科研人员最近首次测定了胰高血糖素受体全长蛋白与多肽配体复合物的三维结构，打开了调控血糖的“大门”，将有助于加快2型糖尿病新药的开发。相关研究论文于1月4日发表在国际顶级学术刊物《自然》杂志上。

胰高血糖素受体属于B型GPCR（G蛋白偶联受体），参与调节体内血糖稳态，是治疗2型糖尿病药物的重要靶点。GPCR在细胞信号转导中充当“信号兵”角色，目前有40%以上的上市药物以GPCR为靶点。根据其相似性，GPCR可分为A、B、C和F等4种类型。B型GPCR对于维持体内激素平衡至关重要。这一类GPCR包含两个结构域，它们共同参与识别细胞信号。要想获得稳定和完整的蛋白，尤其是与多肽配体结合的复合物，难度极大，其结构研究也极具挑战性，正是由于其结构信息的缺失，至今尚无上市药物。

中科院上海药物研究所研究员吴蓓丽、王明伟和蒋华良3个课题组联手国际伙伴，用两年半时间筛选了200余种重组蛋白表达载体，于2017年首次在3埃（1埃=10的负10次方米）的较高分辨率水平测定了胰高血糖素受体全长蛋白的三维结构，迈出了阐明B型GPCR信号转导机制的关键一步。此次联合攻关研究，在原先基础上，科研人员又筛选了几十种重组蛋白表达载体，成功解析了胰高血糖素受体全长蛋白与多肽配体结合的复合物晶体结构。据该项目负责人吴蓓丽研究员表示：“这个研究迈出了关键一步。如果能够阻断胰高血糖素受体与其天然配体结合，就可以降低2型糖尿病患者体内的血糖水平。”

专家认为，胰高血糖素受体全长蛋白与多肽配体复合物的三维结构的解析，不仅有助于深入理解B型GPCR对细胞信号分子的识别机制，而且为靶向胰高血糖素受体的药物设计提供了迄今为止精度最高的结构模板，将在很大程度上促进2型糖尿病的新药研发。