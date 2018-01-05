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改变九点，降老痴风险

2018年01月05日08:55 来源：人民网-生命时报

近日，权威医学杂志《柳叶刀》刊发研究，如果人们能一生都呵护大脑健康，1/3的老年痴呆病例完全可以预防。

英国伦敦大学学院研究人员发现，9个重点风险因素会增加老痴发病率：中年听力损失、未完成中学教育、吸烟、未寻求抑郁症早期治疗、缺乏运动、社会隔离、高血压、肥胖、2型糖尿病。上述经过人为努力可以改变的风险因素占35%，另外65%被认为是不可能改变的。这9种因素基本都与生活方式有关，对是否能保持大脑活力以及承受多年与老痴有关的损伤有重要作用。

研究第一作者吉尔·利文斯顿教授表示，尽管痴呆症往往到老年才被确诊。实际上，大脑变化通常在确诊几年前就已经开始了，患者不妨从现在开始做出积极改变，养成健康的生活方式，保持血压稳定、多与人交流、控制体重、多运动。此外，老年人学习一门外语也是不错的选择，对锻炼大脑灰质非常有帮助，能让大脑变得更灵活，增加认知储备。 （李悦康）

(责编：聂丛笑、权娟)


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