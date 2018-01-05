食品“准生证”家门口就能办理

从这周开始，浏阳市生产糖果、冷冻饮品等14大类食品的生产企业，办理食品生产的许可、变更、换证等审批业务，不要再长沙浏阳两地跑，而是直接到当地的食药监部门办理即可。记者昨日从长沙市食药监局了解到，根据湖南省食药监局调整第二批食品生产许可审批权限的通知，总计有14大类38小类120个品种的食品的审批权限，从今年元旦开始下放到长沙市和湖南省试点县市之一的浏阳市，大大节约许多生产企业办事的时间、精力，帮企业腾出更多时间优化管理、致力于生产。

在2015年5月，湖南省就将包括粮食加工、调味品等14大类32小类的食品生产许可审批权限，下放到各市州食药监部门。此次，食药监部门进一步简政放权和落实“放管服”改革，再次将14大类38小类120个品种食品生产审批权限下放到市州局和试点县市食品药品工商质量监督管理局。

此次下放审批权限涉及的品类包括食用油（含油脂及其制品）、肉制品、罐头、饮料、冷冻饮品、糖果制品、酒类、茶叶及相关制品、水果制品、蛋制品、食糖、水产制品、蜂产品、食品添加剂等14大类。

这些品类食品生产审批权限下放后，最直接的受益者是企业。浏阳市一家腊肉制品企业负责人介绍，以前要进行生产审批，需带着材料在浏阳长沙两地跑，现在审批权限进一步下放，办理换证、变更、补证、注销等审批事宜，家门口就可以了，省心省力又省钱。

长沙市食药监局相关负责人介绍，长沙市有食品生产企业近1200家。此次调整后，只有部分大型食品企业，以及乳制品、婴幼儿配方食品等10大类22小类69个品种明细部分有产业政策限制、高风险和特殊食品的生产许可审批权限还在省食药监局。

相关审批权限下放后，长沙市食药监局为了“接得住”“接得好”，建起了全国首个地市级的综合审评认证中心，把好食品生产企业的“入口关”。食品生产许可审批流程进一步优化后，长沙的食品生产企业从申请递交到食药部门作出行政许可决定，由过去的60个工作日缩短到现在的20个工作日，提速了超60%。