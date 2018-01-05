20岁小伙子突然倒地身亡 感冒后最怕这种病！

近日，浙江杭州市滨江区一所职业学院体育馆，一个正在打羽毛球的男生(20岁)突然倒地，送到医院紧急抢救，最终不幸去世。男生的女朋友在与医生交谈时提到，男友平时的身体还挺好的，但是，在最近一个月左右的时间里，小杨处于病毒性感冒发烧的状态，一直在治疗。

冬季是病毒性感冒高发的季节，感冒后有种疾病很凶猛，起病急，进展迅速，很多患者甚至来不及去医院就发生猝死!这就是暴发性心肌炎。

杭州第一人民医院心脏中心主任王宁夫介绍，暴发性心肌炎属于病毒性心肌炎的一种，主要由病毒感染引起，由于病毒的结构和心肌细胞膜结构有一定相似性，人体的免疫功能在攻击病毒时也会误攻心肌细胞或外周肌肉细胞，导致心肌细胞受损。

今年9月发布的中国首个《成人暴发性心肌炎诊断和治疗中国专家共识(2017)》指出，流感及副流感病毒、腺病毒及其他多种病毒均可引发暴发性心肌炎。自身免疫性疾病、药物毒性、药物过敏等非病毒性因素也可导致暴发性心肌炎的发病。

儿童及青壮年高发

暴发性心肌炎可发生于任何年龄(2岁~82岁)，儿童及青壮年多见，男女发病没有差异。可发生于任何季节，冬春季多发。

许多患者早期仅有低热、明显乏力、不思饮食或伴有轻度腹泻，可持续3~5天或更长。心肌受损表现为病毒感染前驱症状后的数日或1~3周，发生气短、呼吸困难、胸闷或胸痛、心悸、头昏、极度乏力、食欲明显下降等症状，为患者就诊的主要原因。血流动力学障碍为暴发性心肌炎的重要特点，部分患者迅速发生急性左心衰或心源性休克，出现肺循环淤血的表现，如严重的呼吸困难、端坐呼吸、咯粉红色泡沫痰、焦虑不安、大汗、少尿或无尿等。

抢救不及时死亡率达80%

王宁夫主任介绍，近几年他们持续做的一项新研究发现，60%~70%的暴发性心肌炎没有典型的潜伏期，感冒一到三天就会迅速出现心肌炎的症状，而且由于受到了感冒发热症状的掩饰，心肌炎的症状很难被发现，容易漏诊误治。

空军军医大学西京医院心脏外科俞世强主任介绍，出现爆发性心肌炎如果如得不到及时抢救，死亡率可达70%~80%。

但若救治得当，患者心功能可完全恢复，预后较好。阜外医院成人外科中心副主任医师孙宏涛介绍，早期急性病毒性心肌炎一般经过严格的休息，补充营养、药物治疗后大多数可以治愈，心肌细胞在三个月的休养生息后或症状消失。

专家们提醒，患重感冒后一定要好好休息，不适合在感冒期间劳动或锻炼。出现发烧、全身酸痛、咽喉痛、腹泻、胸闷、心悸、气喘、眼前发黑等情况，应及时去医院做心电图、肌钙蛋白等检查以排查心肌炎。