抗流感、防传染，教室通风还是最好的方法

流行性感冒，简称流感，是由季节性流感病毒引起的急性呼吸道传染病。流感每年在世界各地均有传播，在我国南方有冬春季和夏季两个流行高峰，而目前正处于流感流行的高峰期。

近日，各大医院儿科爆棚，杭州某医院儿科就诊甚至排队要排8-9小时。昨天，记者在浙大儿院输液室门口的桌子上看到了一堆五颜六色的塑料筐，里面装的是每个小病人输液所需的药品。

上个月，浙大儿院的门诊量13000人次以上，输液量2000人次以上，达到一个小高峰。元旦假期，门诊量稍稍回落至八九千人次，输液量没有超过2000人次。但假期结束后，输液量又回升了，护士们明显感觉比假期忙了不少。输液室护士长徐建英分析，这可能跟学生返校上课，增加了交叉感染的机会有关。

那么，学生如何在学校里保护自己避免中招呢？

浙大儿院呼吸内科副主任医师周云连表示，最佳的预防方法就是隔离传染源，“流感患儿应尽量在家休息，暂时不要上学。我们一般建议体温恢复正常、其他流感样症状消失48小时后，再回学校上课。从开始发病到完全恢复，这个周期差不多是一个星期。”

如果家里有两个孩子，其中一个感染流感时，应让相对固定的1名家庭成员照顾患儿并注意加强个人防护。其他家庭成员，尤其是没有得流感的孩子，尽量减少与患儿的接触。

在家的患儿要充分休息，多饮水，饮食清淡。一次性喝水不宜过多，少量多次即可。

周云连说，教室全天保持通风是最理想的。但这段时间杭州空气质量差，外面气温又低，一整天都开窗很难做到，那起码也要在早上、中午以及课间开窗通风。在学校里，近距离接触患流感的同学时应戴口罩。和他们直接接触后，要及时使用清洁剂洗手或者使用消毒剂消毒双手。上体育课时，健康的孩子完全可以参加正常的体育锻炼，但运动中，要尽量减少和流感患儿亲密接触。“至于吃醋、大蒜、熏醋等土方法，目前没有充分的医学依据证明这些可以起到抗病毒的功效。” 本报记者 张冰清