每天三个苹果减小吸烟伤害

“一天一苹果，医生远离我。”最近，美国约翰·霍普金斯大学一项新研究又为这句西方谚语添加了佐证。研究称，每天吃苹果和西红柿，不仅可以延缓肺部的自然衰老过程，还能减小吸烟给肺部造成的伤害。

约翰·霍普金斯大学布隆博格公共卫生学院研究团队对650名成年人进行了饮食和肺功能试验。其中肺功能测试主要采用两种方式，一种是测试一个人能在1秒内呼出多少气体，另一种是测量一个人能在6秒内吸入多少气体。随着志愿者年龄的增长，两项数值会逐渐下降。与此同时，研究人员通过调查问卷方式了解志愿者的饮食情况。近10年的跟踪研究结果发现，每天吃2个西红柿或3个苹果的志愿者，肺功能下降速度比不吃的人缓慢。尤其是有吸烟史的志愿者，通过摄入苹果和西红柿，他们的肺功能也减慢了吸烟受损速度。

研究人员表示，成年人的肺功能在30岁左右时开始下降，喜欢吃新鲜水果的人则可减缓肺部衰老和损伤。西红柿和苹果含有大量抗氧化剂，这可能是其保护肺部的主要原因。专家强调，食用果蔬的方式很重要，新鲜的西红柿和苹果才有护肺的功效，从菜肴或加工食品中摄取，则没有这种效果。（冯国川）