河南启动公立医院按病种收费改革 142个病种将实现收费同价

河南省发改委、卫计委和人社厅１月２日联合下发通知，要求即日起启动全省公立医院按病种收费改革，首批１４２个病种将率先实现收费同价。

与当前医院普遍采用的按项目收费方式不同，按病种收费即按照病种，从患者确诊住院到按治疗临床路径规范达到临床疗效标准，期间所发生的诊察、治疗、麻醉、手术、护理、检查、检验、床位、药品及医用材料等各种费用全部“打包”为一个统一价格，收取费用。

据了解，首批纳入河南按病种收费改革的１４２个病种，主要包括白内障、冠心病、急性阑尾炎、骨折等常见多发病种。

按照要求，医疗机构对接诊患者实行首诊负责制，凡能够开展的病种，均应实施按病种收费，医疗机构无需向患者出具医疗费用清单和住院费用一日清单。

如实际费用高出病种费用标准，高出部分由医院承担，患者和医保基金不再付费。如患者选择可另行收费的医保目录内医用耗材，在设定的最高支付限额内的费用，由个人和医保基金按规定标准结算。

通知还要求，对纳入按病种收费管理的病人，医疗机构应严格执行国家诊疗技术规范，确保医疗服务质量，不得避重就轻，不得推诿患者，不得简化诊疗过程、分解住院次数，不得变相收取其他费用，不得降低对患者的医疗服务量。

此外，各级医疗机构要在显著位置公示按病种收费的病种名称、收费标准等信息，使群众及时了解按病种收费政策，主动接受社会监督。（记者李鹏）