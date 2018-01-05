朋友圈昨风传“融雪剂会伤孩子眼” 江苏网警官微辟谣

昨天在朋友圈中，有一段“环卫站友情提示”广为传播：请家长们告诉孩子玩雪的时候可千万别把雪往对方脸上撒，特别是城区马路边的雪，雪里有融雪剂，对眼睛有危害！昨天下午，江苏省公安厅网络安全保卫总队通过官方微信“江苏网警”进行了辟谣。

小街巷和小区内禁止使用融雪剂

首先，大部分城市在立交桥、公铁桥、地道桥等坡道路段使用融雪剂，市民堆雪人和打雪仗常在小街巷和小区内，这些区域是禁止使用融雪剂的，雪内基本不含融雪剂成分。此外，融雪剂使用过后，道路上都会有黑黢黢的泥状融雪，呈现出黑灰色泥状冰雪水混合物的形态，这样的积雪并不适合用来打雪仗。同时眼科专家表示，因为相对于大量的积雪，即便是有融雪剂含量也是微乎其微的。

雪天还洒水？其实只在中午洒，除雪更快

昨天，还有一张图片在微信中热传，图片中一辆洒水车在主干道上洒水，而此时道路两侧还有不少积雪。很多网友认为，这可能会导致道路结冰，不利于除雪工作。

扬子晚报记者求证发现，这张图片拍摄地点位于南京市龙蟠路，洒水车确实在进行洒水。 南京市应急保障中心的巡查监督员张振亮告诉记者，在积雪的主干道，用洒水车进行高压冲洒，为的是利用高压水柱将道路中间的积雪快速冲到两边，有利于加快融化速度。“需要说明的是，这种方式只在南京的主干道上使用，而且洒水时间只在上午10点到中午12点前，此时气温相对最高，并不会导致结冰。”

南京卫岗公交站玻璃掉落砸人？弄错了！

昨天，朋友圈风传一条视频：南京卫岗公交站台有玻璃掉落，砸伤人。扬子晚报记者随即联系了南京公交场站公司相关负责人。“我们立即核实相关情况，后来发现虚惊一场，是合肥卫岗公交站台。”该负责人告诉扬子晚报记者。

扬子晚报记者 张可 徐媛园