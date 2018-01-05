我国超一成人具备中医药健康文化素养

日前，国家中医药管理局在京发布2016年我国公民中医药健康文化素养调查结果，2016年，公民中医药健康文化知识普及率为91.86%；中医药健康文化素养水平为12.85%，这意味着每百人中有12人具备基本的中医药健康文化素养。

调查显示，我国公民中医药健康文化知识阅读率和信任率均较高，分别为89.70%和89.30%，行动率为52.83%，说明公民对中医药健康文化知识的信任率高于行动率。调查还表示，对于中医药健康文化知识的普及率，我国城乡之间差异在缩小。

公民中医药健康文化素养水平五维度由高到低依次为：中医药信息理解能力素养水平为32.33%，中医药基本理念素养水平为24.54%，中医药健康生活方式素养水平为24.44%，中医药文化常识素养水平为24.14%，中医药公众适宜方法素养水平为3.74%。这说明公众对中医药健康文化知识的需求，已经从掌握中医药知识理论转变为了解并应用中医药适宜方法。

中医药健康文化知识普及方式的回顾性调查显示，医疗服务机构成为中医药健康文化知识普及的主要场所，普及率为70.65%。大众媒体中医药健康文化知识普及情况调查显示，电视是中医药健康文化知识普及的“第一媒体”。

从年龄分布来看，60～69岁年龄段的人群中医药健康文化素养水平低于平均水平。从文化程度来看，文化程度越高者，中医药健康文化素养水平越高，反之亦然。从经济收入来看，经济收入水平越高者，中医药健康文化素养水平也随之上升。这表明，老年人群、文化程度较低者、经济水平较低者应该成为今后开展中医药健康文化素养促进工作的重点人群。