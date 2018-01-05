海南多举措防范“地沟油”回流餐桌

海南省政府近日印发《海南省进一步加强“地沟油”治理工作任务分工方案》（以下简称《方案》），要求把“地沟油”治理作为全省“十三五”期间食品安全工作重点任务，严控油脂加工原料来源，依法从严从重从快打击非法制售、使用“地沟油”犯罪行为，严防“地沟油”回流餐桌。

《方案》鼓励餐饮企业、学校食堂等餐厨废弃油脂产生单位安装油水分离器，加快推进餐厨废弃油脂交给有资质的收运处置单位集中处理，争取到“十三五”末，实现100%学校食堂和全部中型以上餐馆的餐厨废弃油脂集中处置；不具备自建无害化处理设施条件的企业（单位）产生的餐厨废弃物，应交由符合要求的餐厨废弃物收集处置企业处理；鼓励企业（单位）结合“透明厨房”和“透明车间”工程，在厨房和无害化处理车间等关键环节安装摄像设备，追溯废弃物流向。

海南省将加快推进餐厨废弃物处置项目建设，在现有已建成的餐厨废弃油脂集中处理点的基础上，继续逐步推进在海南东、西部各建立一个集中处理点，满足全省餐厨废弃油脂集中收集、资源化利用和无害化处理需要。同时严禁餐饮服务单位回收火锅、水煮鱼等菜品油脂和底料加工食品，严禁购买、回收、使用餐饮废弃油脂、餐厨废弃物作原料加工食用油和食品；严厉打击通过网络销售来源不明及劣质食用油等违法行为，依法追究线下生产、销售单位及第三方网络服务平台法律责任。(贺澜起)