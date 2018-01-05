四川将开展为期一年的“地沟油”专项整治

四川省将启动为期一年的“地沟油”专项整治，重点督促指导屠宰企业、肉类加工企业、食用油生产经营企业、餐饮服务单位全面落实主体责任，推动80%以上的餐饮服务单位实现“明厨亮灶”。这是从日前四川省食品安全网格化监管和“地沟油”整治工作会上传来的消息。

本次专项整治分为排查、集中整治、检查督查和总结评估4个阶段。专项整治中，四川省食品药品监管局、省公安厅、省农业厅、省住建厅等省食安委成员单位将从加大监督检查执法力度、严厉打击违法犯罪行为、加强餐厨垃圾回收管控、推动无害化处理和资源利用等方面合力严防“地沟油”回流餐桌。

据悉，去年8月四川启动食品安全网格化监管以来，各地积极探索基础信息电子化、系统操作简便化、效能督查程序化、统计分析智能化、应急指挥视频化的市、县、乡、村四级食品安全网格化监管体系，有力提升了农村群众宴席、学校食堂等高风险区域食品安全水平，社会整体满意度明显提升。