盐改　这些重点你该知道

2017年12月26日，国务院总理李克强签署国务院令，公布了修订后的《食盐专营办法》（以下简称《办法》），自公布之日起施行。日前，国务院法制办、工业和信息化部负责人就《办法》有关问题回答了记者的提问。

问：开门七件事，柴米油盐酱醋茶。食盐事关千家万户。请介绍一下修改《食盐专营办法》的背景情况。

答：盐业是我国重要的基础性行业，食盐事关人民群众身体健康。1996年5月，国务院发布《食盐专营办法》（以下称原办法），建立了以食盐专营制度为核心的管理体制，对加强盐业管理、促进盐业发展发挥了重要作用。2013年根据国务院行政审批制度改革要求，对原办法作了专项修改，将食盐定点生产企业的审批权限下放至省级盐业主管机构。党中央和国务院高度重视盐业体制改革工作，2015年12月中央全面深化改革领导小组第十九次会议和2016年1月中央政治局常委会会议先后审议并原则通过盐业体制改革方案。2016年4月，《国务院关于印发盐业体制改革方案的通知》（国发〔2016〕25号，以下简称《方案》）提出在坚持食盐专营制度的基础上，推进供给侧结构性改革；要求实现盐业资源有效配置，进一步释放市场活力。落实方案确定的各项改革措施，保障盐业体制改革顺利进行，需要抓紧对原办法进行修改。

问：这次修改《办法》有什么总体思路和考虑？

答：这次修改《办法》的总体思路是非常明确的：一是紧紧围绕《方案》，落实《方案》已经明确和各方面达成共识的改革举措。二是发挥市场在资源配置中的决定性作用，改革食盐产、运、销领域的计划管理模式，打破区域限制，取消政府定价，引入市场竞争，释放市场活力。三是更好地发挥政府作用，在坚持食盐专营制度的基础上，完善监管体制，加强事中事后监管，确保食盐质量安全和供应安全。

问：盐业体制改革方案明确要求进一步完善食盐专营制度，此次修改《办法》对食盐专营制度作了哪些改革和完善？

答：为适应社会主义市场经济要求，此次修改《办法》重点对食盐定点生产制度和食盐批发环节的专营制度作了完善，同时，取消了一些与市场经济不相适应的制度，主要有以下几个方面：

一是坚持和完善食盐定点生产、定点批发制度。按照《方案》关于坚持食盐专营制度、不再核准新增食盐定点生产、定点批发企业的规定，明确省级盐业主管部门按照统一规划、合理布局的要求，审批确定食盐定点生产、定点批发企业。

二是取消食盐产、运、销等环节的计划管理。删去了原办法关于食盐生产、批发、分配调拨、运输等实行指令性计划管理，以及核发食盐准运证的规定。

三是取消食盐产销隔离、区域限制制度。根据《方案》关于食盐流通的规定，规定食盐定点生产企业申请经营食盐批发业务，省级盐业主管部门应当颁发食盐定点批发企业证书；食盐定点批发企业在国家规定的范围内销售食盐，任何单位或者个人不得阻止或者限制。

四是改革食盐定价机制。根据《方案》改革食盐政府定价机制的要求，删去国家规定食盐价格的规定，明确食盐价格由经营者自主确定；增加规定县级以上地方人民政府价格主管部门应当加强食盐零售价格的市场日常监测，当食盐价格显著上涨或者有可能显著上涨时依法采取价格干预或者其他应急措施。

问：前几年发生过“抢盐”风波，不少人还记忆犹新，大家很关心食盐的安全稳定供应问题。《办法》对确保食盐供应安全作了哪些规定？

答：我国食盐生产能力远大于消费量，供应较为充足。虽然一些特殊情况下出现过几次抢盐事件，但在党中央、国务院高度重视下，经各部门密切配合，很快得到平息。盐业体制改革方案很重视食盐供应安全问题。《办法》也主要从两方面作了规定：

一是改革食盐储备制度。根据《方案》建立食盐储备体系的要求，规定省级盐业主管部门建立健全食盐储备制度，承担政府储备责任；食盐定点生产、定点批发企业承担企业食盐储备责任。

二是保障食盐供应。根据《方案》要求，增加规定县级以上地方人民政府采取必要措施，保障边远地区和民族地区的食盐供应。同时，规定盐业主管部门应当会同有关部门制定食盐供应应急预案，在发生突发事件时，协调、保障食盐供应。

问：老百姓一日三餐，食盐不可或缺。修改《办法》时对确保其质量安全有哪些考虑？

答：确保食盐质量安全是完善食盐专营制度的应有之义，为此，《办法》对食盐质量安全管控措施作了以下几方面规定：

一是完善食盐监管体制。根据《方案》关于保持现有专业化食盐监管体制不变，探索推进食盐安全监管体制改革，创造条件将食盐质量安全管理与监督职能移交食品药品监管部门或市场监管部门负责的要求，维持了盐业主管部门负责食盐专营工作的职责，并增加规定国务院食品药品监管部门和县级以上地方人民政府确定的部门负责食盐质量安全监督管理的职责。

二是增加食盐企业及其董事、监事、高级管理人员的信用管理，建立健全信用信息记录和公示制度的规定。明确禁止销售不符合食品安全标准的食盐，并完善了禁止作为食盐销售的产品类别。

三是严防工业用盐等非食用盐流入食盐市场。根据《方案》要求，对食盐定点生产企业、定点批发企业和非食用盐生产企业规定了产购销记录制度；规定食盐零售单位应当从食盐定点批发企业购进食盐；规定食盐应当按照规定在外包装上作出标识，非食用盐的包装、标识应当明显区别于食盐。

四是进一步完善法律责任，加大对违法行为处罚力度。对危害食盐质量安全和群众身体健康的违法行为，提高了罚款额度，规定了违法经营企业退出机制和行业禁入等措施。同时，在法律责任上做好与食品安全法以及治安管理处罚法、刑法等法律的衔接。

问：新《办法》生效的同时，还废止了1990年国务院发布的《盐业管理条例》，请问主要有哪些考虑？

答：1990年3月国务院发布的《盐业管理条例》（以下简称《条例》），对盐资源开发、盐场（厂、矿）保护、生产管理、运销管理等作了规范。在修改《办法》的同时，我们还对《条例》也作了认真研究，其中主要包括四个方面的内容：一是关于食盐管理的内容，已在《办法》中作了统一规定。二是对工业盐实行计划管理的内容，按照《方案》关于改革工业盐运销管理的要求，需要删去。三是关于盐场保护的规定，随着我国有关物权、侵权、土地管理、城乡规划等法律的陆续出台，已经实现了有法可依。四是关于开办制盐企业许可，目前制盐企业需要依法取得矿产资源开发、用地、用海等许可，遵守环境保护、安全生产管理等规定，没有必要重复实行开办制盐企业许可。据此，《条例》已经没有需要保留的实质性内容，国务院决定予以废止。

《 人民日报 》（ 2018年01月05日 10 版）