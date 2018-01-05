李克强签署国务院令 公布修订后的《食盐专营办法》

新华社北京1月4日电 国务院总理李克强日前签署国务院令，公布修订后的《食盐专营办法》（以下简称《办法》），自公布之日起施行。1990年3月2日国务院发布的《盐业管理条例》同时废止。

盐业是我国重要的基础性行业，食盐事关人民群众身体健康。党中央和国务院高度重视盐业体制改革工作，2016年4月，《国务院关于印发盐业体制改革方案的通知》提出在坚持食盐专营制度的基础上，推进供给侧结构性改革；要求实现盐业资源有效配置，进一步释放市场活力。为保障盐业体制改革顺利进行，按照国务院部署，对原《食盐专营办法》作了修订。

根据盐业体制改革方案关于坚持食盐专营制度、改革食盐定价机制和取消食盐产、运、销等环节计划管理的规定，《办法》对食盐专营制度的具体内容作了完善。一是省级盐业主管部门按照统一规划、合理布局的要求，审批确定食盐定点生产、定点批发企业。二是食盐定点生产企业申请经营食盐批发业务的，省级盐业主管部门应当确定其为食盐定点批发企业并颁发食盐定点批发企业证书；食盐定点批发企业在国家规定的范围内销售食盐，任何单位或者个人不得阻止或者限制；食盐价格由经营者自主确定。三是删除了原《食盐专营办法》关于食盐生产、批发、分配调拨、运输等实行指令性计划管理，以及核发食盐准运证的规定。

《办法》完善了食盐供应安全的制度，规定省级盐业主管部门建立健全食盐储备制度，承担政府食盐储备责任；食盐定点生产、定点批发企业承担企业食盐储备责任，保持食盐的合理库存；县级以上地方人民政府采取必要措施，保障边远地区和民族地区的食盐供应。盐业主管部门应当会同有关部门制定食盐供应应急预案，在发生突发事件时，协调、保障食盐供应。

《办法》强化了食盐质量安全的管控措施，在规定盐业主管部门负责管理食盐专营工作基础上，增加规定国务院食品药品监管部门和县级以上地方人民政府确定的部门负责食盐质量安全监督管理；增加对食盐企业及其董事、监事、高级管理人员的信用管理，建立健全信用信息记录和公示制度的规定；明确禁止销售不符合食品安全标准的食盐，完善了禁止作为食盐销售的产品类别；进一步完善法律责任，加大对违法行为处罚力度。

《 人民日报 》（ 2018年01月05日 02 版）

(责编：聂丛笑、权娟)