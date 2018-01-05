临近节前返乡潮 物流餐饮企业加薪招兼职

春节前夕，生活服务企业将进入用工紧阶段。1月4日，北京商报记者从百姓网了解到，该平台2017年12月兼职岗位需求环比上月增长14%。服务企业正在通过招聘兼职工、增加储备员工来应对即将到来的春节消费季。业内人士指出，企业可以通过长期调休、轮岗等方式缓解春节期间的用工压力，同时建议企业研究销售规律，节日期间生意冷清时，无需耗费人力、财力来维持营业。

兼职需求增14%

临近岁末，服务企业为在春节期间留人煞费苦心。百姓网统计显示，2017年12月兼职需求环比上月增长14%，主要集中在物流、餐饮等行业。进入12月，职位空缺数量环比上涨25%。其中，快递、销售、餐饮、普工技工、美容美发职位缺口大。

餐饮品牌望湘园相关负责人向北京商报记者透露，70%以上的正式员工会留守在北京工作，其余人手将通过兼职来补足。饿了么公关部向记者透露，冬季是外卖的高峰期，一线配送员的工作量会翻倍增长。在配送方面同样需要人员储备。

截至发稿前，北京商报记者在58同城招聘网站共查询到近百条兼职招聘信息。一位劳务公司招聘负责人透露，自2017年11月起，超市、餐厅、物流企业都在通过各种途径招聘兼职，部分餐厅、物流企业的兼职招聘规模在50人以上。不过，春节前最缺的是服务员和简单操作的工作岗位。百姓网数据显示，餐饮服务、物流配送、商品促销员等岗位的员工流失率相对较高。

企业加薪20%

为了缓解“用工短缺”的压力，企业以“真金白银”来留住员工。百姓网数据显示，2017年12月以来，平台中企业以“年终奖”为招人福利的帖子数量比上年同期上涨11%。其中，部分招人单位承诺全勤奖+年终奖。

饿了么公关部透露，冬季高峰期，一线配送员的工作量会翻倍增长。平时，每天配送30-40个订单，2017年11月之后，每位配送员日配送60-70个左右的订单，配送员每天收入400元左右，月收入上万元。饿了么去年11月便开始加大招聘力度。

北京商报记者在58同城查询发现，一家名为北京佳跃星途科技有限公司在1月4日连续发布了40多条春节兼职招聘的信息。其中，为餐饮企业招聘的信息标记薪资为200元/天，结算方式为日结，且提供食宿。如果兼职一个月，月薪为6000元，而平日餐厅服务员工资在3000-5000元/月，兼职工的薪资较普通员工高出20%以上。

轮休调岗应对

生活服务业的岗位员工流动性较大。开店邦创始人郭景在接受北京商报记者采访时表示，企业对于一线的销售、服务员工缺乏发展规划，这让一线员工群体的流动性较大。

对于用工短缺的问题，北京工商大学经济学院贸易系主任洪涛向北京商报记者表示，季节假期期间的加班费、3倍薪资的方式可以弥补员工在假日工作的损失。同时，企业应该通过日常的轮换休息来满足用工高峰期的需求。

对于高校学生寒假求职的问题，洪涛指出，随着消费升级，消费群体对服务品质要求越来越高，服务员、杂工并不是“没有技术”的杂活。同时，这也考验大学生能否吃苦的一个标准。不过，洪涛并不提倡员工加班，“春节间的初一、初二，很多餐厅、门店的客流量并不高，企业向员工支付翻倍的薪水营收却并未增长，反而得不偿失”，洪涛称。