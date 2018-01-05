西北风吹得有点冷，出门遛弯的江苏宿迁某小区居民张大爷拐进了路边一座公厕。

左手门里是卫生间、右手门里是阅览室，张大爷从卫生间出来，到阅览室顺手取了本书翻起来。“厕所挺方便，卫生好，还能读书看报。”张大爷说。旁边，一个小伙子边给手机充电边忙着发微信，“厕所里还备有手机充电线、提供免费WiFi，宿迁的厕所真不一样。”

宿迁市近年推进“厕所革命”，80万人的城市累计新建公厕370多座，改造260多座，全面消除了旱厕和普通水冲式公厕，让公厕成了市民可歇脚的地方。

可歇脚，首先是方便、卫生。在宿迁，居民区300米以内、主次干道500米以内，都配建有一座公厕，且24小时免费开放、保洁。厦门路公厕保洁员苏女士说，一座公厕由两名保洁员两班倒，“就是到了夏天，也很难闻到臭味。”

可歇脚，还要功能完善。宿迁着力推进的第三代公厕内有3个卫生间：男卫、女卫、第三卫。这个第三卫生间内，有残疾人的专用坐便器，也有母婴护理台。

可歇脚，更需要文明舒适的环境。在厦门路公厕内，便池和地面上看不到便渍、痰渍等污物，穿衣镜、洗手台也是清清爽爽。舒适的如厕环境，培养了市民的文明行为，很少有人在厕所随地吐痰、抽烟，更少有破坏公物的行为。方便的配套设施也陶冶了市民的情操，人们在这里读书、看报，很少有人高声喧哗。

“一开始是有一些不自觉、不文明的人。经过我们提醒、劝说后，他们几乎都会及时改正。”苏女士说，在公厕从事保洁工作近1年，实实在在地感受到了宿迁市民素质的提高。

《 人民日报 》（ 2018年01月05日 13 版）