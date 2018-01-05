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宁夏三甲医院试行按病种收付费

2018年01月05日08:06 来源：人民网－人民日报

人民网银川1月4日电  （记者禹丽敏）记者日前从宁夏回族自治区物价局获悉：为推进医疗服务定价方式改革，逐步建立多种方式相互补充的定价机制，进一步引导公立医院加强管理、规范医疗行为，控制医疗费用不合理上涨，宁夏于1月1日起在三级甲等公立医院试行按病种收付费改革，第一批将推出107个病种。

按病种收付费是指医疗机构提供医疗服务过程中，以单一病种为计价单元向患者收取费用。本次制定的107个病种收费标准，实行最高限价管理，超支不补、结余留用。患者在治疗过程中发生的费用，超过最高限价按最高限价收取，超过部分由医疗机构自行承担，不得向患者收取。在病种费用外不得另行收费，不得将入院后的检查检验转为门诊收费。按病种收费标准实行动态调整机制，可根据医药价格变动、适宜技术服务利用等因素，适时对病种费用标准予以调整。

《 人民日报 》（ 2018年01月05日 13 版）

(责编：聂丛笑、权娟)


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