昆明五联疫苗“一针难求” 官方：不用焦虑 可替代

资料图：市民接种疫苗。中新社记者 刘冉阳 摄

“五联到处缺货，我们该打第二针了，不知道怎么办！”近来，不少昆明“妈妈群”都在讨论五联疫苗断货的情况，并对此十分焦虑。记者4日走访昆明多家社区医院、社区卫生服务站以及医院，均被告知，五联疫苗在两个月前已缺货。对此，云南省疾控中心表示，可以选用单价疫苗或其他联合疫苗来完成免疫程序。

吸附无细胞百白破、灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌联合疫苗因含有五种疫苗成分，所以大家简称“五联苗”。孩子需在2、3、4月龄或3、4、5月龄进行3剂基础免疫，在18月龄进行1剂加强免疫。因可用较少的接种次数达到预防相应的疾病，受到不少家长的青睐。

“我们之前打过一针，最近该打第二针了，社区医院说接种不了。”家住世纪城的殷女士不仅去了平时接种的社区医院，还到云南各大医院、妇幼保健院等打听，均被告知已经没有疫苗。“有医生说大概下半年才会有货，我们急得很。”

记者致电昆明市西山区疾病预防控制中心，工作人员表示，差不多两个月前五联疫苗就已断货。“具体什么时候还会有疫苗我们也不清楚。”

记者走访多家社区卫生服务中心，工作人员也表示，目前全国多地都出现了五联疫苗缺货的情况，而且可能将面临较长时间缺货。

对此，云南省疾控中心技术开发服务中心副主任和星宇直言，家长不必要担心，现在通过国家免费疫苗均可达到五联疫苗可达预防效果。而对于此前已经接种过部分五联疫苗，现在不能继续接种的，和星宇也给出了解决方案：可以遵医嘱接种四联疫苗(自费)+脊髓灰质炎疫苗(口服减毒活疫苗)(免费)来代替；也可遵医嘱接种脊髓灰质炎疫苗(减毒活疫苗，免费)+百白破疫苗(免费)+B型流感嗜血杆菌疫苗(自费)。(完)