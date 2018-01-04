“跑步入市” 13省养老金投资金额将达5800亿

1月3日，社会保险基金监管局副局长汤晓莉表示，到目前为止，已有九省和社保基金理事会签订养老保险基金委托投资合同，委托投资金额为4300亿元。此外，西藏、甘肃、浙江、江苏也打算委托投资运营，可以增加投资金额约为1500亿元。

汤晓莉是在《中国养老金精算报告2018-2022》暨社保基金投资管理研讨会上透露这一情况的。

汤晓莉表示，近年来随着经济转型和人口老龄化加速，我国的养老保险基金收入增速放缓，支出增速加快，收支的压力越来越大。

当天发布的报告也指出，2018年全国超过两个缴费者来赡养一个退休者，而到2022年则不到两个缴费者需要赡养一个退休者。如果按照“小口径”（不包括财政补助）测算，全国当期结余将出现严重的“收不抵支”，而且随着时间推移，这一“缺口”将不断扩大。到2022年，全国基金的可支付月数将下降至13.3。各省制度运行有进一步分化的趋势，一些省的基金平衡状况趋于恶化，财务平衡已经严重破坏。基金累计结余结构性矛盾愈加突出，东北、西北部分省份结余耗尽风险加大。

事实上，针对日益增大的养老金收支压力，近年来养老金改革步伐不断加快，特别是2017年以来，划拨国有资本充实社保资金、养老金投资运营等相关政策不断出台，促进了基本养老保险制度的改革。

汤晓莉表示，2017年共有九个省份的4300亿元基本养老金委托给全国社保基金理事会进行投资运营，作为地方养老金进行委托投资运营的首个年度，收益率超过5%不成问题。

不过，汤晓莉指出，第一年作为“打底年”，社保基金理事会采取了审慎的投资原则，并没有很激进地大量投资股票市场。而从和委托省份的交流来看，委托省份对当前5%的收益率不是非常满意。对此，她表示：“在基金的安全和基金的高投资回报之间，必须要有一个权衡，不可能既要社保基金理事会做到万无一失，又要特别高的收益率。”

据了解，人社部目前正与财政部共同制定文件，将城乡居民养老基金委托社保基金理事会投资运营。据估算，假设目前每年缴费基数不变，年化投资收益率如果从3%提升到5%，相当于多了3.2个百分点的缴费比率。

然而，汤晓莉也表示，5800亿元的委托投资规模和四万亿元的养老保险基金总余额相比还是偏少。与我国养老保险基金投资运营要达到万亿元的级别，也还有一定差距。

值得一提的是，汤晓莉表示，我国基本养老保险基金已经开始投资运营，但是目前投资运营和精算是脱节的，投资运营的时候并没有确定要取得多少收益率，才能维持现有的养老保险制度；缴费率维持在什么样的水平，才能确保养老保险制度多少年不穿底，维持财务平衡。

对此，与会专家表示，社会保险精算报告制度是养老保险顶层设计的重要环节，是支撑社保基金发展的基础，也是金融服务社保的基础。

“建议探索政府社保精算制度的可行性，开展政府主导的社会保险精算，建立国家社会保险精算中心，推动更多专业机构开展社会保险精算，通过政府购买社会服务综合多家精算的成果作出研判和决策。”中国社会保险学会会长胡晓义表示。（记者 班娟娟 实习记者 向家莹）