宝宝感染轮状病毒无需禁食

“医生，快看看我家涵涵，他拉了两天肚子了，为何不止呀？”昨日，在湖南省第二人民医院（湖南省脑科医院）儿科赵辛医师的诊室，一位妈妈抱着小孩焦急地询问。经过仔细查问病史、体格检查、大便及血液化验，涵涵被诊断患上轮状病毒性肠炎并轻度脱水。

据赵辛介绍，轮状病毒性肠炎是由轮状病毒感染引起的急性消化道传染病，好发于6～24个月的婴幼儿，发病高峰在秋冬寒冷季节，经粪-口途径接触被病毒污染的手和物体表面而传播，也可以通过气溶胶形式经呼吸道感染而致病。潜伏期1～3天，起病急，常伴有发热和上呼吸道感染症状；病初1～2天常发生呕吐，随后出现腹泻，大便次数和水分增多，呈黄色水样或蛋花汤样。

赵辛表示，轮状病毒性肠炎患儿除及时就医外，腹泻期间无需禁食，不过，要避免给宝宝吃含粗纤维的蔬菜和水果，避免吃高糖食物和生冷食物。腹泻期间别急着给宝宝加强营养，应慢慢地添加营养食物，最好由稀到稠、由少到多，给宝宝肠道一个适应的过程。

此外，要注意宝宝身体卫生，每次大便后都要为宝宝清洗臀部，保持臀部干燥清洁，以防出现尿布皮炎。家长护理宝宝前后都要清洁双手，避免交叉感染。

口服轮状病毒疫苗是预防轮状病毒感染的理想方法。提倡母乳喂养，不让宝宝吃生冷食物；宝宝的餐具、奶瓶、玩具等要经常清洗、消毒，宝宝的衣服、被子要经常洗晒；气温变化时要及时给宝宝增减衣物，避免受凉；保持宝宝房间空气流通。