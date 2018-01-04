山东：四价宫颈癌疫苗开始接种 适用于20-45岁女性

1月1日上午9:30,我省第一针四价宫颈癌疫苗在济南市舜玉路预防接种门诊正式接种。据了解,四价宫颈癌疫苗接种程序为0、2、6月各接种一针次。目前济南市疫苗接种价格为832元/针次,三针次接种完毕共需2496元。

济南打出首针

各区将陆续到货

1月1日上午,30岁的李女士早早来到济南市舜玉路预防接种门诊,等待接种刚刚到货的四价宫颈癌疫苗。9:32,李女士接种完毕,成为山东省第一位四价宫颈癌疫苗接种者。

李女士在一个多月之前,就预约了四价宫颈癌疫苗的接种。“之前一直想到香港接种,但因为工作忙,一直没机会去,现在在家门口就可以接种,太方便了。”

据了解,截至1月1日上午11点,舜玉路预防接种门诊共有20位市民成功接种宫颈癌疫苗,成为山东省首批四价宫颈癌疫苗的受益者。

据济南市疾病预防控制中心主任阮师漫介绍,四价宫颈癌疫苗接种程序为0、2、6月各接种一针次,即1日当天接种疫苗的女性,要在两个月后接种第二针。目前济南市疫苗接种价格为832元/针次(包含798元采购价格+22元服务费+12元储运费),三针次接种完毕共需2496元。

“四价宫颈癌疫苗属于二类疫苗,由区县级疾控中心从山东省药品集中采购平台自行采购。该疫苗在山东省刚刚挂网销售,济南市市中区已在平台采购到货,其他区县将根据公众需求情况近期尽快开展采购工作。”

阮师漫说,由于济南市各区疫苗进货速度不一,预计一周后济南市其他预防接种门诊都可以接种该疫苗。

适用年龄更广

不可与二价疫苗混打

宫颈癌是严重威胁妇女健康的常见恶性肿瘤。有数据显示,我国每年新发病例为10万,死亡病例3万,是15岁至44岁女性中第三大高发癌症。而HPV疫苗已经被证实是预防宫颈癌发生的有效手段,宫颈癌也成为唯一可用疫苗进行预防的癌症。

山东省立医院妇科主任李长忠介绍,HPV即人乳头瘤病毒,其中有14种HPV类型被列为“高风险”,导致几乎所有的宫颈癌。其中,两种风险最高的病毒株HPV-16型和HPV-18型可导致约70%的宫颈癌病例。

此前,省内不少城市已上市了二价宫颈癌疫苗,济南销售价格为602元/剂次(含接种服务费22元/剂次),总计接种3剂次。接种程序为3剂免疫接种程序,于0、1、6月各接种1剂次。

“四价HPV疫苗,除了与二价疫苗一样能预防宫颈癌以外,还能预防由低危的HPV-6型和HPV-11型病毒感染导致的生殖器疣。”山东大学齐鲁医院妇产科主任医师张友忠说。

同时,四价宫颈癌疫苗的适用年龄也更广。“二价宫颈癌疫苗适合9-25岁的人群接种,而四价宫颈癌疫苗则适合20-45岁的人接种。”阮师漫表示,20-25岁的可以自由选择接种二价或者四价宫颈癌疫苗,但切记两者不能混打。

另据了解,九价疫苗针对HPV-6、11、16、18、31、33、45、52、58九种亚型,该疫苗国内上市尚需时日,目前无确切消息。

计划怀孕女性

不适宜接种

阮师漫提醒,孕妇或计划怀孕的女性不适宜接种HPV疫苗,如果接种后发现怀孕应停止后续接种,其他剂次在分娩后继续进行。“哺乳期间不建议接种。”

除此以外,曾对HPV疫苗或其任何活性成分(蛋白质、酵母)有严重过敏反应者,同样不适宜接种HPV疫苗。

与此同时,接种年龄也并不是绝对的。“HPV疫苗对于无性生活史的女性效果最佳,有性生活后HPV感染的机会增大,注射疫苗的预防作用会降低。”山东省千佛山医院妇科主任医师王小元说,已婚女性最好先做个分泌物化验,HPV呈阴性也可接种。

阮师漫说,对于已有性生活并且可能感染过HPV的女性群体,同时感染多种HPV型别的可能性非常小(HPV阳性群体中,感染一种HPV的型别的比例为80%,感染三种及以上HPV型别的比例不足10%),接种HPV疫苗对那些未感染的型别依旧有良好的保护效果。

疫苗接种虽在很大程度上可预防宫颈癌,却不能取代常规筛查,也不能取代预防HPV感染和性传播疾病的其他措施,因此,按照相关部门建议常规进行宫颈癌筛查仍然极为重要。

阮师漫说,和其他疫苗一样,宫颈癌疫苗的接种服务由预防接种门诊提供,市民可以通过电话预约接种,也可到居住地所属预防接种门诊进行预约接种。