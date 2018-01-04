前列腺炎，白兰花煲猪肉

黑龙江读者顾先生咨询：我尿频五六年，排尿时尿道疼痛，医生诊断为慢性前列腺炎。家人看到一个方子：取猪瘦肉150~200克、鲜白兰花30克，将猪瘦肉切小块，与鲜白兰花加水煲汤，加食盐少许调味，喝汤吃肉，每日一次，能补肾滋阴。请问此方可用吗？

哈尔滨医科大学附属第四医院中医科教授于景献解答：中医认为，前列腺炎是肾阴虚加气虚湿热重，治疗上要补气滋阴、去湿热。白兰花芳香化湿、利尿、止咳化痰，治泌尿系统感染、小便不利、前列腺炎等。猪精肉养阴益血、补肾、生精充液，能增加人体体液。此汤的主要作用就是补肾滋阴、行气化浊，对前列腺炎患者进行调理。

需注意，首先要确定患上了前列腺炎，是否被过度治疗。即使确诊，也不要盲目寄希望于各种偏方和药物，行为控制才最重要。忌辛辣、饮酒，不要长时间久坐，多饮水，保持大便通畅。可热水坐浴、多做提肛动作，促进周围血液流动，加强代谢。天冷后，要穿加厚的纯棉内裤。（于景献）