脖子疼竟提示可能中风

打牌后脖子疼，91岁高龄的赵婆婆以为是颈椎病犯了，谁知就医后，医生判断这竟是高血压引发的疼痛，婆婆正面临中风威胁。

为哄赵婆婆开心，元旦假期，儿孙们陪她打了半天麻将。下午，赵婆婆右眼不停地跳，脖子后面也“一跳一跳”地疼，她以为颈椎病发了，到家附近医院做了个检查，显示颈椎寰枢关节失稳且伴有颈椎间盘突出，可对症治疗后仍无好转。元旦当天，赵婆婆实在疼得受不了，让家人送她到武汉市中医医院汉阳院区疼痛科就诊。

接诊的田文华主任检查发现，赵婆婆疼痛部位在耳后乳突部位，拿脉显示血压很高，忙安排她测血压，结果发现赵婆婆血压已到达高血压最高级别的标准，判断她耳后疼痛其实是高血压引发。

高龄、高血压，如不及时降压，随时有中风的危险。给赵婆婆做降压治疗后，她脖子跳痛终于消失了。田文华介绍，颈椎病引发的疼痛多为酸胀疼痛，肌肉僵直、伴有恶心呕吐；而高血压引发的疼痛往往是头部沉重感或压迫感，疼痛的部位通常在脑后或两侧的太阳穴部位，疼痛呈现跳动性，程度较厉害，颈后部可有搏动的感觉。冬季正是心脑血管疾病高发的季节，市民应格外留意。