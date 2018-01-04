冬天“痒痒痒”小病号增多三成

背上、小腿发痒，忍不住要抓挠，结果破皮后流血，不少人冬季都会遇到这个问题。医生一语道破病根：都是皮肤太干燥惹的祸，最好少洗澡、勤抹润肤露，给皮肤保湿，问题自然消失。

韩女士的儿子7岁，前不久，他告诉妈妈，最近总是背上、小腿发痒，抓挠得很难受。韩女士趁着洗澡时给儿子检查，发现他背上有些小疹子，腿上还有血痕，看起来触目惊心。担心儿子生病，韩女士连忙请假带孩子去看病。在诊室里，韩女士一拉起儿子的裤腿，秋裤上明显可看到白花花的皮屑。医生诊断，孩子是因为皮肤太干燥，导致皮肤屏障保护功能减弱，患上皮炎。

武汉儿童医院皮肤科副主任医师付桂莉介绍，秋冬季节里，因为皮肤干燥导致皮肤问题的小患儿，比其他季节增多三成。尤其是冬季，武汉空气干燥、人体新陈代谢能力降低，人体水分流失较多，皮肤皮脂分泌腺减少，皮肤的屏障保护功能减弱，就容易患上乏脂性皮炎，典型症状就是小腿、胳膊脱皮、长红疹。

现在一些年轻家长习惯每天洗澡，给孩子也每天洗澡。孩子的皮肤更娇嫩，洗完后如果不注意保湿，皮肤就更容易缺水。除了患上皮炎外，还可能引发湿疹，应多注意预防。

付桂莉建议，冬季最好别洗澡太频繁，水温别太热，减少使用肥皂、沐浴露的次数。此外，洗完澡后，及时给孩子抹润肤露，帮助保护他们娇嫩的皮肤。