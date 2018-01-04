塑造崇高精神 持之以恒正风肃纪

1月3日，国家卫生计生委党组召开全国卫生计生系统思想政治工作会议。会议要求，全系统要提高政治站位，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；弘扬和践行社会主义核心价值观，塑造崇高职业精神；持之以恒正风肃纪，促进党风政风和行风持续好转；加强精神文明建设，推动形成创建文明行业的浓厚氛围；选树行业典型，不断激发医疗卫生人员积极性创造性；发挥群团组织和社会组织作用，搭建思想政治工作交流平台。全系统各地区、各单位党组织要强化领导责任，完善督查机制，推动改革创新，加强队伍建设，狠抓工作落实，推动新时代思想政治工作有新气象新作为。

会议指出，党的十八大以来，特别是2015年在福建省古田县召开第一次全系统思想政治工作会议以来，全国卫生计生系统坚持以思想教育为根本，以精神文明建设为载体，以典型引领为抓手，以医德医风建设为关键，切实加强基层党组织建设，思想政治工作取得显著成效。

会议强调，加强新时代全系统思想政治工作，是学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想的必然要求，是全面实施健康中国战略的重要保障，是坚定不移全面从严治党的基础工程，必须深刻认识新时代加强全系统思想政治工作的重要性和必要性，进一步增强责任感和使命感，不断提高思想政治工作水平。

受国家卫生计生委党组书记、主任李斌委托，委党组成员、副主任、直属机关党委书记崔丽代表委党组讲话，委党组成员、副主任马晓伟主持会议。中央组织部、中央“两学一做”学习教育协调小组、中央国家机关工委等部门有关负责同志出席会议。会议为由国家卫生计生委推荐的34家第五届全国文明单位颁发了牌匾。