以综合医改推进医疗服务改善

1月3日，2018年全国改善医疗服务工作会议在京召开。国务院副总理刘延东作出重要批示，充分肯定实施进一步改善医疗服务行动计划在优化医疗服务流程、创新医疗服务模式、提升医疗质量安全、改善群众就医感受等方面发挥的重要作用。希望全国卫生计生系统深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，围绕满足新时代人民群众对医疗卫生服务的新要求，完善便民惠民措施，发挥科技手段支撑，促进改善医疗服务工作再上新台阶，为增强群众获得感、幸福感、安全感，为全面建成小康社会作出新贡献。会议认真学习刘延东副总理重要批示精神，全面总结2015年～2017年改善医疗服务工作，研究部署2018年～2020年有关工作安排。

国家卫生计生委主任、党组书记李斌在讲话中指出，通过3年的真抓实干，改善医疗服务工作取得了显著成效。预约诊疗、移动支付等信息技术广泛应用，看病“三长一短”的情况得到有效缓解。日间服务、临床路径等创新服务模式加快应用，医疗服务质量和效率快速提升。通过开展县医院服务能力建设、建立远程服务体系，促进优质医疗资源加速下沉，医疗服务可及性进一步提高，群众看病就医获得感有效提升。

李斌强调，要准确把握新时代中国社会主要矛盾变化，满足人民群众更高水平、更多样化的卫生和健康服务需求。要坚持以人民为中心的发展原则，充分运用新技术、新理念，推动医疗服务高质量发展。要始终坚持改革与改善同步推进，让综合医改的推进成为改善医疗服务的新动力。

李斌要求，2018年～2020年的改善医疗服务工作，一方面要建立健全预约诊疗、远程医疗等5项工作制度，形成长效机制；另一方面要在推广多学科诊疗模式等10个方面创新开展医疗服务，推动医疗服务高质量发展，不断改善群众就医感受。同时，各地卫生计生行政部门要加强组织领导，充分调动医务人员积极性，做好政策保障，加大宣传树立典型，为推进改善医疗服务工作提供支持保障。

国家卫生计生委副主任、国务院医改办主任王贺胜主持会议，宣读了2015年～2017年改善医疗服务先进典型通报表扬文件，对北京朝阳医院等290家优质医疗服务示范医院、首都医科大学宣武医院卒中中心等228个优质医疗服务示范科室、北京佑安医院李雁等234名优质医疗服务示范个人给予通报表扬，对积极组织宣传报道的辽宁省卫生计生委等8家单位和北京协和医院等15家医院予以通报表扬。

会上，江苏省卫生计生委等6家单位做了典型交流发言，北京协和医学院公共卫生学院和国家卫生计生委医疗管理服务指导中心介绍了改善医疗服务第三方效果评估和在线医院满意度调查情况。第三方评估和满意度调查结果显示，我国三级医院门诊和住院患者满意度逐年上升，3年改善医疗服务取得积极成效。