防痛风：啤酒改红酒 每天称体重

新年初始到春节前后是家人、朋友聚会的“高峰期”，尿酸也容易失控，引发痛风。日本东京慈惠会医科大学名誉教授细谷龙南提出几点建议，帮助控制尿酸，避免痛风发作。

啤酒一天只能喝一瓶。比起滴酒不沾的人，每天吸收30~50克酒精的人痛风发作的风险是其2倍。啤酒是聚会必备品，很难一滴不喝。细谷建议，酒精量控制在一天20克即可，大约是一瓶500毫升啤酒所含的量。另外，要让肝脏休息，不能连着每天都喝，否则尿酸值容易升高。

最好选择红酒。在酒类影响痛风发作率的研究中，啤酒危险度最高，其次是白酒等蒸馏酒，最低的是红酒。所以，不妨用红酒替代啤酒。但要注意摄取酒精量不能超标。

每天称体重。想让尿酸值下降，减轻体重是最重要的一招。除了要规范饮食，每天称体重也能帮助减肥，是体重管理不可或缺的一环。细谷表示，对自己体重应该“心中有数”，这样聚餐吃多了，第二天看到体重见长，就会自觉控制食量。

不要剧烈运动。尽量选择散步、游泳等轻松的有氧运动。做无氧运动后肌肉乳酸堆积，肾脏对尿酸的排泄受抑制，尿酸值自然上升。

多喝咖啡。多喝水可以让尿酸值下降，咖啡也有效果。美国研究称，比起一点咖啡都不喝的人，一天喝6杯以上咖啡的人痛风发作率是其一半。所以在聚餐集中的时候，可以适当喝些咖啡，但注意不要加过多糖和奶油，否则适得其反。▲（赵可佳）