山东：健康医疗大数据引领医疗模式纵深变革

“医学研究和医学实践如今已进入‘大数据’时代，同时也产生了新的医患关系。”山东大学公共卫生学院副院长、山东大学齐鲁生物医学大数据研究中心主任薛付忠教授对健康医疗大数据做了如上表述。2017年12月12日，健康医疗大数据中心第二批国家试点启动，山东被确定为建设试点省，成为5个健康医疗大数据区域中心之一。

目前，健康医疗大数据已成为国家重要的基础性战略资源。其应用与发展将带来健康医疗模式的深刻变化，提升健康医疗服务效率和质量，不断满足人民群众多层次、多样化的健康需求。

山东省正在积极建设“一亿山东人大健康数据库”“健康医疗大数据流”等七大示范工程，构建“大数据健康医疗及产业链示范工程”。山东大学依托2016年成立的山东大学齐鲁生物医学大数据研究中心，在其中发挥着重要作用。

薛付忠带领的研究团队可谓山东大学齐鲁生物医学大数据研究中心的核心。多年来，薛付忠一直致力于“健康医疗大数据分析的理论与方法”研究，在其带领下，山东大学在健康医疗大数据方面取得了丰硕成果。

据了解，该健康医疗大数据研究中心建立了山东省健康医疗大数据科技创新平台、健康医疗大数据研究与转化平台、健康医疗大数据整合云技术平台等。在“政、产、学、研、用”协同模式下，不仅加强了科学研究和学科建设，还有效促进了研究成果的临床应用和产业化。

“山东省健康医疗大数据科技创新平台相对来说做得比较超前，目的是筛选出影响山东省居民健康状况较为严重的四大类疾病，来组建单病种的疾病/病例随访队列，支撑山东省医学研究的科技创新和成果转化。”薛付忠介绍。

此外，薛付忠团队还构建了山东多中心健康管理大数据队列，发现了多个疾病预测指标，构建了20余种疾病的预测模型，所研发的“山大-康评”健康/疾病风险评估与个性化健康管理系统，在山东、北京等地示范性推广应用。

目前，在山东大学齐鲁生物医学大数据研究中心，“全人群全生命历程健康图谱”正在创建过程中，这一图谱试图全面反映区域人群的生命健康状况，并追踪监测各类与健康、疾病有关的工农业、环境、人文、地理和社会信息数据，为政府部门进行相关政策的制定与规划、指导科学合理的医学研究和健康产业布局提供持续的本底信息支撑。