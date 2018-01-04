贯彻落实十九大精神 传承发展中医药事业

2017年，是党和国家发展历程中具有里程碑意义的一年，也是中医药事业振兴发展的重要一年。

这一年，我们以实施中医药法和中医药发展战略规划纲要为重点，落实中央决策部署更加有力；以推进深化医改中医药工作为关键，中医药服务能力更加突出；以促进融合发展为突破，中医药健康服务供给更加丰富；以提升科技创新能力为支撑，创新驱动发展的成效更加明显；以人才队伍建设为基础，人才辈出的局面更加生动；以服务“一带一路”建设为导向，“走出去”的步伐更加稳健；以“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，推进全面从严治党更加坚定。

这些令人鼓舞的深刻变化，是党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中医药发展取得的历史性、开创性、全方位成就的缩影。

回望砥砺奋进的五年，中医药战略地位跃上新高度，中医药法制建设实现新跨越，中医药服务能力实现新提升，中医药科技创新取得新突破，中医药队伍建设打开新局面，中医药文化发展迈上新台阶，中医药海外发展书写新篇章，全面从严治党焕发新气象。中医药的认识高度、实践深度、影响广度前所未有，人民群众的获得感日益增强，中医药振兴发展基础愈发坚实。

成就辉煌，是以习近平同志为核心的党中央亲切关怀的结果，也是中医药系统广大干部职工拼搏奋斗的成果。在此，我谨代表国家中医药管理局，向广大中医药工作者及家人致以新年的祝福和诚挚的问候！向所有关心、支持中医药事业发展的各级党委政府、社会各界、新闻媒体和广大人民群众表示衷心的感谢和崇高的敬意！

回首过去，是为了找准前行的方向；瞩望未来，我们信心满怀，奋发有为。

站在新时代历史起点上眺望新征程，深刻领会党的十九大对中医药工作提出的明确任务和深层次要求，准确把握中医药发展的新时代特征，这是中医药步入重大历史机遇最为集中的新时期，是中医药步入“五种资源”最能有效释放的新时期，是中医药步入振兴发展最为有利的新时期。我们要顺势而为，推动中医药工作向更高质量发展，在“五位一体”总体布局中提高显示度和贡献率。

2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、“十三五”规划承上启下的关键一年。

踏上新征程，我们将深入贯彻落实十九大精神，学习好、宣传好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想，在中医药系统形成生动实践。

我们将更加激发发展活力，推进深化中医药改革。坚持以人民为中心，坚持正确的改革方向，以勇气、决心、智慧推进中医药各领域的改革。

我们将全面实施好中医药法，构建支撑其落地的配套制度体系，树立法治思维、善用法治手段，用好中医药法这个武器。充分发挥国务院中医药工作部际联席会议制度的统筹协调作用，推动中医药发展战略规划纲要实施，让一个个重大政策、项目、工程变成具体行动。

我们将持续推动中医药充分均衡发展。建优扶强一批中医医疗和科研“高地”，提高中医药防病治病能力；巩固基层中医药服务能力稳步提升的好势头，提升中医药的整体服务能力；推进中药材产业扶贫行动，为打赢精准脱贫攻坚战多做贡献；实施京津冀中医药协同发展行动计划，走出中医药协同发展的新路子。

一元复始，万象更新。新时代呼唤新作为。让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习宣传贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记发展中医药的新思想新论断新要求，赓续传承，创新发展，奋力开创新时代中医药振兴发展的新局面，为实现健康中国、实现中华民族伟大复兴的中国梦、实现人民对美好生活的向往做出新的更大贡献！