甘肃发布31项中药材地方标准

近日，由甘肃省定西市、甘肃省中医药标准化技术委员会、甘肃农业大学等申报的《中药材种子柴胡》等31项标准，经甘肃省质监局审查批准发布为甘肃省地方标准。

为加强中药材标准体系建设，积极构建科学、先进、适用的中药材标准供给体系，促进技术进步，改进产品质量，推动中医药产业全面发展，2017年7月，定西市组织起草修订了当归、党参、黄芪、柴胡、黄芩、甘草、金银花等7个全市道地大宗中药材品种的31项地方标准，并先后向甘肃省农科院中药材研究所、甘肃农业大学农学院等25家单位送稿征求意见，后经省质监局审查，将这31项中药材地方标准正式批准发布。定西市在31项中药材地方标准的基础上，结合定西市中药材发展实际，编印了《定西中药材标准汇编》。

新标准的实施将进一步提升定西市中医药产业的标准化生产水平，有力促进用“高标准”规范中药材的生产、加工、储藏，用“严标准”提升中药材产品质量，进一步打造甘肃省中药材产品品牌，提升产业效益。下一步，定西市将进一步加快中药材标准化工作。