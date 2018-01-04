国家卫计委：提高健康意识 防范冬季流行病发作

近日，国家卫生计生委的例行发布会上，专题介绍了冬季常见疾病防治知识。国家卫生计生委宣传司副司长、新闻发言人宋树立表示：“想通过这样的知识传播、知识介绍，通过媒体向老百姓进行更多的知识普及，帮助群众把防控传染性疾病的能力进一步提高，把知识掌握在自己的手里，维护公众自身的健康。”

良好的习惯可以减少流感发生

中国疾病预防控制中心传染病预防控制处副处长李中杰说：“在我国，呼吸道传染病主要发生在冬春季，病原往往容易在托幼机构、学校这样的集体场所，短时间出现集中发病，对于学生、家长的正常生活会造成比较大的影响。”

李中杰说：“世界卫生组织定期会发布全球的疾病负担情况。全球范围来说，导致人群死亡的死因里面，感染性疾病中下呼吸道感染排第一位。以流感为例，每年大概全球5%~10%的人群会感染一次流感，儿童罹患率更高，可能达到20%~30%，每年因流感住院和死亡的比例也非常高。”

李中杰表示，通过疫苗接种，可以最大程度地减少呼吸道传染病的发生。“但由于呼吸道疾病病原往往比较容易在人群中传播，虽然症状比较轻，但是往往引起症状越轻的病原越容易传播。对于青壮年来说它是轻微的，自己会康复。但是对于特殊的人群来说，危害很大。比如慢性病患者身体的抵抗力比较弱，一旦感染呼吸道病原以后，症状就会急速加剧，导致很多并发症发生，这是非常大的一个威胁。”李中杰说。

“其实很多知识是非常简单且容易做到的，大家要养成好习惯就能够减少很多疾病的发生。目前，以流行性感冒为主的传染病进入了高发季节，我们对全国报告的病人情况、流行程度、病毒变异情况都在实时监测，最近的确在一些集体场所，学校、幼儿园都有季节性高峰，但是波动和往年比较还在正常范围内。”李中杰提醒公众，一定要注意采取通用的呼吸道传染病的预防措施、手段，养成良好习惯。

出现症状应自觉主动居家休息

李中杰表示，公众通过对呼吸道传染病基本知识的了解和掌握，采取科学的预防方法，能够极大地降低呼吸道感染和发病风险。

李中杰介绍，呼吸道传染病主要是三种传播方式：第一种是飞沫传播，指患者通过咳嗽或者打喷嚏，喷出带有病菌的飞沫，然后通过飞沫进行传播；第二种是空气传播，患者产生的飞沫核，在空气中可以长期飘浮存在，通过空气传播病原；第三种为接触传播，患者排出的病原污染物品，比如桌面或者玩具，健康人接触被污染物品也会感染。

据悉，全球公认的，也是世界卫生组织通过全球大量的科研工作者和应用实践证明，预防传染病最有效、最经济的方式是接种疫苗。目前我国已经将多种传染病纳入免疫规划项目，比如麻疹、风疹、百日咳、流脑等，通过对适龄人群进行免疫接种，在人群中建立对特定病原的免疫屏障，这样能够有效减少感染、发病和重症的发生。

李中杰表示，日常生活中保持良好的个人卫生习惯，也是预防呼吸道传染病的重要手段。主要措施包括以下几个方面：

第一，健康行为和生活方式是增强身体素质、提高身体抵抗力的重要保证。在日常生活中要积极倡导健康生活方式，要保持充足的睡眠、充分的营养、适当的体育锻炼。

第二，勤洗手可以减少通过接触病原感染的风险。勤洗手对于预防流感一类的呼吸道传染病是非常重要的习惯，尤其是在咳嗽、打喷嚏之后，在就餐前或者接触污染的环境之后，要注意洗手，多洗手，彻底洗手。

第三，注意保持家庭和工作场所的环境清洁和良好的通风状态，注意打扫居室、开窗通风。

第四，呼吸道传染病高发季节尽量避免去人群密集的公共场所，减少与患病人群的接触机会，尽量避免接触呼吸道感染的患者，如果有患病的家庭成员需要照顾，要佩戴口罩。

第五，保持良好的卫生习惯。在咳嗽、打喷嚏时注意要用纸巾、毛巾捂住口鼻，咳嗽或者打喷嚏之后要及时洗手，尽量避免用手直接接触眼睛、鼻子、口腔等部位。

“最后需要提醒的是，如果一旦出现发热、咳嗽、咽痛、流涕等症状，应该自觉主动地居家休息，到公共场所要佩戴口罩，避免将感染呼吸道病原传染给其他人。如果症状比较重，要及时到医院就诊，获得有效的治疗。日常生活中通过采取以上预防措施，可以很大程度地减少呼吸道传染病的发生。”李中杰说。

寒冷天气会引起心脑血管病发作

据北京大学人民医院急诊科主任朱继红介绍，急诊室冬天收治的患者主要有以下几类：一是冬季是心脑血管病的高发期；二是有既往病史（如慢性病）的病人疾病会加重；第三种和气候相关，比如一些取暖方式可能会导致一氧化碳中毒；第四种就是因冰雪湿滑导致的交通伤、跌倒伤。“还有一些和我们的节假日来临相关，比如说酗酒以及暴饮暴食引起的消化系统的疾患，这都会较其他季节明显增加。”朱继红说。

朱继红表示，针对不同的人群具体的预防措施不同。健康人群保持良好的生活习惯和适当的运动状态，及时增减衣物；有慢性基础病或者心脑血管病、高血压疾病的病人更应该注意遵循医嘱、按时服药、定期复查，在寒冷的时间点尽量不要外出活动。

“还有一种情况，也跟天气相关。比如说烫伤，尤其是老年人和感知能力差的人，因为寒冷在被窝里塞一些保暖设备，可能会因为其对温度不敏感，造成意外烫伤。”朱继红说。

“当然，最多的一定是和呼吸道相关的疾病。”朱继红说，除了感染性疾病，还有哮喘的急性发作、重症肺炎等。“尤其是老年人，对于高龄还有基础疾病以及免疫功能异常的特殊人群来讲，我建议把小病当作大病来治，给予尽早、及时、强力的措施，尽快遏制住病毒和细菌的繁殖，减少可能造成的不良后果”。