大号女性停车位是关爱？更像性别歧视

一位女网友趁着元旦假期驾车回老家，在浙江境内的杭千高速建德服务区休息的时候，发现服务区内设置了不一样的停车位：地面上用粉色涂料画了一只高跟鞋的标识，并写有“女士停车位”的字样，从面积上看，该“停车位比一般标准车位大了不少”。

权衡之后，该名女网友决定放弃这一“福利”，把车停进了附近的一个标准停车位。据报道，该名女网友面对大号女性停车位感慨万千，不知道是该高兴还是心酸，就将此事发布到了网络，谁承想，正反双方“吵翻了天”，有的说这是对女性的关爱，有的则说这属于性别歧视。

按照最通常的说法，只要是基于性别所做的区别、排斥和限制，就构成性别歧视。拿杭千高速建德服务区的女性停车位来说，面积大于标准的停车位，当然应该属于针对女性的性别歧视。这种女性停车位比标准停车位大一号的做法根源在于，做出这一决定的决策者，脑子里存在着一个“女司机驾车技术不行”的刻板印象。

现实中，当然有一定数量的菜鸟女司机停车技术不精，但有同样问题的男司机肯定也不在少数。单单给女性设置大号停车位，让那些技不如人的男性司机作何感想？事实上，就在有网友指出这是歧视女司机的同时，也有网友说这也构成了对男司机的歧视。想想也是，如果是一名男性新手司机，女性停车位不让停，标准车位又进不去，心里的恼火可想而知。

正确的做法当然是，设置一定数量的大号停车位，无论男女，只要那个车位空着，谁都可以停车，就像有些网友建议的那样，不要刻意强调性别身份，把现有的大号停车位改成“新手停车位”。这样，既打破了“女司机驾车技术不行”的偏见，又满足了男性菜鸟司机的实际需求，何乐而不为呢？

这些年来，随着更多女性平等意识的觉醒，一些传统的针对女性的关爱举措受到了挑战。比如广州和深圳率先试点的地铁女性专用车厢、郑州两年前推出的女性专用公交车，还有一些城市在公交车上设置女性专座，几乎都引发了激烈争辩，甚至形成引爆互联网的公共舆论事件。

而推出这些服务的单位解释的理由几乎一致，无非就是说男女两性存在生理差异，之所以这样做，是为了体现对女性的关爱与保护。男女两性确实存在生理差异，但这并不能推导出两者社会层面上的不同。

重要的是，这些年所谓的“女性专用”，更像是一个个装点门面的摆设，无论是地铁女性专用车厢还是公交女性专用座位，抑或本次引发争议的女性专用车位，数量上仅占非常小的一部分，并不能满足所有女性的使用。如此看来，所谓的“女性专用”反而成了既不中看又不中用的噱头。

2016年4月，郑州市某公交公司某线路在早高峰推出了一趟女性专用公交，意在防止女性在夏天遭受性骚扰。结果此举不但在网上引发口水大战，在现实中也遇到了阻力。

与男性一样，女性会在不同的时间段出行，只要我们静下心来想一想就会知道，一趟公交车根本不可能解决性骚扰的问题。这种毫无价值的举措，表面上看是为了解决女性面临的诸多困境，但实际上却加深了男女两性的隔阂，给社会造成了错觉，让人们觉得女性处处享有特权，男性成了被冷落的群体。

一些貌似关爱女性保护女性的举措，有可能起到的作用是在制造男女两性对立。笔者并不否定有关单位出台这些举措时善意的初衷，但要指出的是，以不同性别做不同标准来制定具体举措，极有可能起不到预期的效果。

在接受相关媒体采访时，杭千高速建德服务区经理方宏瑛称，大号女性停车位在去年10月份正式投入使用，属于该服务区新增的“人性化的设计”。对于有网友提到的改名建议，方经理显然不太同意，说如果这样，有限的资源就会被男士新手司机占用，因此，“现阶段这个车位我们仍然认为要仅限女性使用”。

杭千高速建德服务区做出这样的回应，在笔者看来，当属情理之中。就像其他类似的涉嫌性别歧视的举措一样，杭千高速建德服务区肯定满腹委屈：明明我们是在关爱女性保护女性，怎么到了你们眼里就成了性别歧视？其实，这正是问题的关键所在，具有性别意识的女性，要求的并不是特权，而是平等，只要你把女性看做是与男性同等的人，就是对女性群体最大的尊重。

有多少本意是关爱女性的举措，最终演变成了是否性别歧视的争议？这些都应该引起我们的深度思考。