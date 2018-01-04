你知道吗？得不得胃癌得看这两个方面

受访专家：朱晓东教授，复旦大学附属肿瘤医院肿瘤内科主任医师，擅长消化道肿瘤的化疗、靶向及免疫治疗。

人体的抗癌能力和自身的免疫力及遗传易感性密切相关。如果自身有免疫缺陷，免疫力较低，那么就会导致体内抗癌能力降低，从而增加罹患肿瘤的风险;携带某些特定基因缺陷的人群，发生胃癌的风险要较其他人群高，称为胃癌易感性增高。这些基因缺陷通过遗传，使得后代也具有了对该肿瘤的易感性，即遗传易感性。例如我们临床上遇到的遗传性弥漫型胃癌(HDGC)，就是因为抑癌基因CDH1种系突变导致的，有家族聚集的现象。

胃癌的促癌因素多和环境密切相关，尤其和饮食相关，家庭内部往往有较为相似的饮食习惯，往往也带来相似的影响。如饮食中有致癌物质或膳食不合理：食用霉变的粮食、霉制食品，过量摄入咸菜、烟熏及腌制鱼肉及过多的食盐、亚硝酸盐，都会带来较高的胃癌发病风险。幽门螺旋杆菌(HP)感染、抽烟等因素也是胃癌的促癌因素。

除此之外，慢性胃炎或胃部分切除术后，胃酸分泌低，大量细菌繁殖或其他低酸情况导致细菌增殖，大量产生亚硝酸盐，也会导致胃癌的高发风险。

应该注意的是，有以下癌前病变的人群，发生胃癌的风险相当高，应当密切关注自己的胃健康，及时就诊以免贻误病情：比如慢性萎缩性胃炎伴肠化与不典型增生、腺瘤型息肉、恶性贫血胃体显著萎缩的、残胃炎等。

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捕捉胃癌的“蛛丝马迹”

胃癌是一种“沉默”的疾病，其早期表现无特异性，可以没有任何症状，也可以出现与胃炎，胃溃疡等慢性疾病相似的症状。出现以下症状的人群应当及时到正规医院检查，以捕捉胃癌的“蛛丝马迹”。

症状一：上腹不适和疼痛

这是胃癌是最早出现、也是最常见的症状，刚开始的时候表现为上腹不适、胀满、中上腹隐痛，无规律，服用制酸解痉药物可能暂时缓解，但疗效不能持久。随病情进展，疼痛转为持续性。

症状二：饱胀、恶心、呕吐

胃癌早期可能仅有食后饱胀及轻度恶心感，可能是由于肿瘤导致的不全梗阻或胃功能紊乱所致;有贲门病灶的患者会导致进食不畅。

症状三：出血和黑便

肿瘤发生糜烂破溃时会有消化道出血。这种症状的发生率约为30%，少量出血时仅有粪便隐血阳性;出血量较大时可出现黑便，甚至呕血。

其他如出现大便发黑(大便隐血检查阳性人群)，或者胃溃疡的患者出现疼痛规律消失，转为持续性疼痛的，老胃病患者出现明显体重下降、贫血的，虽不一定就是胃癌，但应当及时进行胃镜检查。（健康时报驻复旦大学附属肿瘤医院特约记者 王广兆）